Indira se odvažila na drastičnu promjenu frizure i dobila samo komplimente: Top boja i skroz originalno

Nova frizura pjevačice Indire Levak idealna je za ovo ljetno vrijeme, a njoj odlično stoji ta dječačka kratka frizura. - Platinum blond - napisala je pjevačica uz fotografiju koju je na Instagramu objavila nedugo nakon što je bila kod frizera. - Top boja, friz, naočale, top model. Opa predobar friz. Fenomenalno. Elegantno i originalno. Predobro, divna si - poručili su joj obožavatelji u komentarima ispod fotografije.

Kratka frizura laka je za održavanje i Indira joj je vjerna već godinama, no ovaj put se odlučila za još odvažniju i kraću frizuru. A kada poželi malu promjenu onda posegne za ekstenzijama ili perikom. Energična i poduzetna Indira ovo ljeto je sa suprugom Miroslavom Levakom otvorila i beach bar. Bar koji je nazvala Colonia će otvoriti na plaži Martulina u Peroju. To nije njezin jedini poduzetnički pothvat u zadnje vrijeme i prošle godine je otvorila i apartmane u Fažani.

Foto: Instagram

- Kao poduzetnica znam da se nikada ne treba fokusirati samo u jednom smjeru poslovanja. Već godinama Miro i ja ulažemo u našu proizvodnju sprava za vježbanje Koloseum i namještaj Indira Levak Dizajn. Tu su i apartmani u Fažani, ali moram priznati da je glazba moj život i uvijek će biti na prvom mjestu. No u ovoj situaciji u kojoj se svijet našao potvrdilo se da moramo biti svestrani, okretni i prilagodljivi. Nama je upravo sve to i omogućilo da i dalje radimo i stvaramo. Rekla sam: “O. K., ne mogu trenutačno održavati koncerte, ali mogu puno toga raditi. Od sjedenja doma nema ništa. To nije bila opcija. No jako se veselim svakom novom nastupu, pa i onima online, koji su postali česti, ali ja i preko ekrana uspijem rasplesati i podići ekipu na noge! - rekla nam je nedavno Indira.

VIDEO Omiljena princeza Diana, danas bi napunila 60. godina. Otkriveno je da su joj posljednje riječi bile: “Bože, što se dogodilo?”