Istražili smo! Zarađuju li hrvatske pop-zvijezde u Srbiji više od folk-pjevača u Hrvatskoj?

Dok našim klubovima i arenama trešte narodnjaci, hrvatski pjevači sve više gostuju preko granice. U zemljama bivše Jugoslavije, ponajprije u Srbiji i Crnoj Gori, hrvatski pop i rock izvođači oduvijek su tražena roba. Beogradsku arenu punili su svojedobno Prljavci, Gibonni, pa čak i klasičari poput 2Cellosa, a jedan od miljenika tamošnje publike je i Tony Cetinski.

Uz dvije rasprodane zagrebačke Arene 2009. godine te jedne sedam godina kasnije, Tony se može pohvaliti i s čak četiri nastupa u beogradskoj Areni. Prošle godine održao je dva koncerta u Sava centru, a ovo ljeto, točnije 22. lipnja, istarski slavuj priprema i veliki koncert na stadionu Tašmajdan koji prima nešto više od 10.000 posjetitelja. Nerijetko je gost i popularnih klubova. – Cetinski spada u top pet najangažiraniji i najplaćenijih izvođača iz Hrvatske za čiji nastup gazde klubova plaćaju i do 8000 eura – otkriva nam Zorica Radulović, novinarka srpskog Telegrafa. Poznati estradni menadžer Zoran Škugor uvjerava nas da Tony za svoje nastupe u Hrvatskoj uzima puno više, a prema nekim izvorima iz estradnih krugova ti se iznosi kreću između 12.000 i 17.000 eura.

Cetinski ima status

– On gore neosporno ima neki status, ali činjenica je da je on u Srbiju došao kao hrvatska zvijezda nakon što je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni – ističe Škugor. Ljubimica beogradske publike je i Nina Badrić koja se također može pohvaliti nastupom u beogradskoj Areni i to 2012. godine. Prošle je godine jedna od naših najpopularnijih pop-pjevačica tamošnju publiku počastila nešto intimnijim koncertom u Sava Centru za koji su ulaznice bile rasporedne mjesec dana unaprijed, a istu dvoranu punili su i Petar Grašo, Jelena Rozga, Massimo Savić...

– S naše strane tamo odlaze rokeri i neke pop-zvijezde. Dobrodošli su jer ondje takvu vrstu izvođača nemaju. S druge strane vidimo i da njihove velike zvijezde poput Zdravka Čolića i Željka Joksimovića kod nas imaju svoju publiku, ali pitanje je bi li rasprodali Arenu da im koncerti nisu bili vezani uz Dan Žena i Valentinovo. To su ciljani datumi i koncerti. Da je koncert bio na najobičniji utorak, pitanje je koliko bi se karata prodalo – skeptično će naš sugovornik. Rado viđena gošća u susjednoj nam zemlji je i Severina koja je nastupom u Kombank areni 2009. godine srušila tadašnji rekord po broju prodanih ulaznica. Čak 17 tisuća karata planulo je za koncert koji će splitska pjevačica zauvijek pamtiti.

– Bila je toliko egzaltirana poslije koncerta da mi je neprekidno ponavljala: ‘Ovo mi je najbolji koncert u životu’ – izjavio je tada organizator Raka Marić koji slovi za jednog od najistaknutijih glazbenih menadžera na području bivše Jugoslavije. Kako doznajemo od kolega iz Srbije, Severina je i dalje na prvom mjestu kada je cijena angažmana posrijedi. – Severina trenutačno uzima 15.000 eura po koncertu– kaže Radulović. Gotovo dvostruko manje za nastupe u srpskoj prijestolnici uzima Jelena Rozga.

Rozga jeftinija od Severine

Cijena njezinog nastupa iznosi oko 8.000 eura – Jelenu publika u Beogradu obožava, a na njenim nastupima najviše se traže pjesme koje je izvodila s grupom Magazin. Inače, Rozga često nastupa u Srbiji, a za njezine nastupe se traži karta više. Jelena je također zanimljiva srpskim medijima koji prate ne samo njezinu karijeru nego i događanja u privatnom životu – ističe novinarka.

Zanimljivo je da je pojavom novog glazbenog pravca trapa, koji izvodi popularni dvojac iz Sarajeva Buba Corelli i Jala Brat znatno pao interes publike u Srbiji za glazbenike koji dolaze iz Hrvatske. Zato je, kako doznajemo, u posljednje dvije godine bilo najmanje nastupa hrvatskih izvođača u Srbiji još od raspada Jugoslavije. Manja potražnja osjeti se i na džepovima naših estradnjaka.

– Mislim da svi naši izvođači teže tome da dostignu cijenu Brene, Čolića, Joksimovića i Cece kod kojih se cifre vrte od 30-50 tisuća eura – kaže Škugor i dodaje da takve zvijezde sve rade planski. – To su ljudi koji imaju jedan koncert u gradu godišnje tako da nikada ne dosade. Oni u Srbiji ne mogu naplatiti cijenu koju naplate kod nas – uvjeren je menadžer. No iznosi koje za svoje nastupe dobivaju najpopularniji srpski izvođači u Hrvatskoj nemjerljivi su s ponudom koju je Škugor svojedobno dobio za nastup Olivera Dragojevića na najpoznatijem beogradskom stadionu. – Nudili su mi su pola milijuna eura za Olivera na Marakani – govori nam menadžer. Pozamašna svota nije pokolebala legendarnog glazbenika koji je ostao ustrajan u svojoj odluci da u Srbiji neće nastupiti nikada unatoč tamošnjoj mnogobrojnoj publici koja ga je obožavala.

Srpska Beyoncé

A što je sa srpskim izvođačima u Hrvatskoj? Osim mainstream zvijezda poput Željka Joksimovića ili Marije Šerifović, Hrvati najviše vole Sašu Matića. Ovaj pjevač bez problema puni male klubove, ali i velike dvorane poput Lisinskog ili zagrebačke i varaždinske Arene. Njegovo najjače oružje je glas, ali i repertoar, jer na koncertima osim svojih pjesama pjeva i hitove naših pjevača, poput Olivera Dragojevića koji mu je jedan od uzora. U zagrebačkoj Areni nastupio je i Sašin 10 godina stariji prijatelj Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, a na istoj pozornici našao se i crnogorski pjevač Boban Rajović. Prvi veliki koncert u splitskoj Spaladium Areni 30. ožujka održat će i Maya Berović. Na sceni se pojavila 1987. godine zahvaljujući Grand produkciji, za koju je snimila album “Život uživo”. Mayina karijera eksplodirala je prije dvije godine kada je postala jedna od najvećih zvijezda u Srbiji. Za njezin koncert u beogradskoj Areni ulaznice su planule u rekordnom roku, a u publici je bilo i mnogo Hrvata pa je logičan slijed pjevačice, koju od milja zovu i srpska Beyoncé, bio i nastup u Hrvatskoj.

Na svoj veliki zagrebački koncert sprema se i MC Stojan, koji će pjevati u Domu sportova 18. svibnja, na rođendanu Extra FM-a. Ovaj pop-folk reper pravog imena Marko Stojković postao je poznat po pjesmama šaljivo-seksualne tematike, pa mu se tako prvi hit iz 2005. zvao “Bičuj me, Stojane”, a tu su i “hitovi” poput “Ćuti i puši”, “Very bad bitch” i “Doktor za grudi” koji su, čini se, dobro poznati našoj publici.

