Ispovijest sportske komentatorice: 'Tih dana bilo me strah izaći iz svoje kuće'

Engleska sportska komentatorica Alex Scott otkrila je da su je rasistička i seksistička zlostavljanja toliko uplašila da se bojala napustiti svoju kuću. No, mržnja je nogometnu stručnjakinju s BBC-ja motivirala da nastavi svoju karijeru u industriji kojom dominiraju muškarci, a samopouzdanje joj je ojačala, prenosi The Mirror, njezina veza s pjevačicom Jess Glynne.

Alex i Jess otkrile su javnosti svoju romansu prošle godine, a proteklih nekoliko mjeseci zajedno su se pojavljivale na crvenim tepisima velikih događanja. U nedavnom je intervjuu otkrila da se zbog online zlostavljanja prije tri godine čak okrenula alkoholu. Sportska se komentatorica prisjetila kada je pogrešno imenovana kao zamjena Sue Barker za voditeljicu BBC-jeve emisije "A Question of Sport". Posao je zapravo pripao Paddyju McGuinnessu, ali povezanost Alexinog imena s kultnim nastupom izazvala je niz rasističkih i seksističkih uvreda usmjerenih prema zvijezdi.

"Bojala sam s izaći iz kuće i otići u trgovinu. To je faza do koje smo došli - pomisao da bi netko tko je crn mogao zamijeniti nacionalno blago može izazvati veliku mržnju", rekla je nogometna komentatorica. "Nastavit ću napredovati, nastavit ću te ubijati svojom ljubaznošću i obavljanjem svog posla do razine koju ti ne možeš podnijeti", zaključila je.

