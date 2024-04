VIDEO Obožavatelj gađao slavnu pjevačicu, a ona mu žestoko uzvratila

Nakon glazbenih imena Bebe Rexhe, Drakea, Harryja Stylesa, Lil Nas X-a i drugih poznatih zvijezda, sada se i Nicki Minaj našla na meti jednog očito strastvenog obožavatelja. Slavnu repericu je jedan obožavatelj iz prvih redova na njezinu koncertu pogodio narukvicom, a koncert je održan u Detroitu u sklopu njezine nove svjetske turneje Pink Friday 2.

Nicki je leteći objekt izbjegla jer se odmah sagnula, a onda ga je podignula i bacila nazad svom jačinom u publiku. Koga je pogodila u publici ne zna se, ali se čini kako je ovaj potez obožavatelja pjevačicu poprilično razljutio što se i vidjelo po njezinu izrazu na licu. Djelovala je ljutito dok ju je bacala natrag u gomilu ljudi, a nakratko je prekinula nastup. Ipak, taj je koncert održala do kraja, ali se udaljila s tog dijela pozornice.

Reperica je nastupila i večer nakon incidenta zato što je imala zakazana dva uzastopna nastupa. Čini se kako se danas sve više umjetnika susreće s ovakvim neumjesnim ponašanjem obožavatelja.

One of the Detroit Barbz almost got cussed tf out by Nicki for throwing a bracelet on stage.😩 #GagCityDetroit pic.twitter.com/Kv4q6ewEvX