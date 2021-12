Iskoristila zadnju šansu! Kim Kardashian napokon položila ispit iz prava

Reality zvijezda Kim Kardashian čvrsto je odlučila završiti studij prava. Nedavno je iz četvrtog pokušaja prošla kalifornijski 'Baby bar', ispit za studente prava prve godine, obvezan za buduće odvjetnike u Kaliforniji koji ne pohađaju akreditirane visokoškolske ustanove, a krajnji joj je cilj usredotočiti se na reformu kaznenog pravosuđa.

"OMFGGGG položila sam Baby bar!!!!" tvitala je Kardashian, oduševivši svojih 70,7 milijuna pratitelja, a objavila je i fotografije na kojima pozira u plavom kombinezonu.

Kim je svoju želju za stjecanjem diplome prvi put javnosti otkrila 2019. godine u intervjuu za Vogue, kazavši da je započela četverogodišnje pripravništvo u odvjetničkom uredu u San Franciscu. Tada je kazala i kako se nada da će uskoro uspjeti položiti "Baby bar".

Kalifornija je jedna od nekoliko američkih saveznih država koje imaju takav program studiranja i jedina ima mogućnost pristupa takozvanom "Baby baru".

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ