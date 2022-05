Iris Rajčić i Marko Livaja prvi put u javnosti nakon vjenčanja, jedan detalj otkrio kako se Iris preziva nakon udaje

Samo tri dana nakon što su uplovili u bračnu luku nogometaš Hajduka Marko Livaja i bivša manekenka Iris Rajčić s kćeri Elizabet i sinom Lorenzom stigli su na Poljud i to s posebnim povodom. Naime, obitelj Livaja upisala je svoja imena u parku Za sva vrimena.

- Meni se čini da je to jedan sasvim logičan slijed s obzirom na to da je suprug to što jest. Po meni, njegovo ime stvarno pripada tamo, a onda i ja i naša djeca. Ovo je jedna super ideja i jedna jako lijepa priča koja će ostati za sva vremena - rekla je Iris za Naš Hajduk. Upravo na Facebook stranici Naš Hajduk objavljena je i fotografija njihovih imena u parku Za sva vrimena, a jedan detalj mnogi su odmah primijetili. Riječ je o prezimenu Livaja koje od sada stoji uz Iris čime je otkriveno da je manekenka nakon udaje odlučila uzeti suprugovo prezime.

Inače, Iris i Marko svoju su dugogodišnju vezu ozakonili u ponedjeljak u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu koji je nogometaš zakupio kako bi imali potpunu privatnost dok su na samom ulazu bili zaštitari.

Nakon obreda, mladenci su se s uzvanicima do restorana Adriatic gdje su nastavili svoju proslavu. Kako smo doznali iz Hajduka, vjenčanje je bilo za stotinjak ljudi, jednostavno i skromno. Što se tiče restorana i jelovnika, uzvanici su imali klasični dalmatinski slijed: sir, pršut i francuska salata pa pašticada, zatim janjetina i na kraju kolači i torte. Uzvanike je zabavljala pjevačica Jelena Rozga i Milan Terze, a u jednom trenutku je zapjevala i Doris Dragović.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka iz restorana gdje su se mladenci s uzvanicima dobro zabavili. Mladenci su također imali i dvije torte- manja, okrugla, bijela torta bila je ukrašena grbom i motivom Livajinog kluba Hajduka, dok je druga bila najpopularnija svadbena torta u Dalmaciji, ona u obliku katedrale Svetog Duje, zaštitnika grada Splita, a kakvu je na proslavi svog 50. rođendana imala i pjevačica Severina. Odlično raspoloženi mladenci s gostima su slavili uz novu himnu Hajduka Ja ne mogu drugo, nego da ga volin koji izvode Mišo Kovač i Saša Antić.

Među uzvanicima je bio i trener Hajduka Valdas Dambrauskas, golman Lovre Kalinić sa suprugom, ali i glumica Ana Gruica Uglešić sa suprugom Boranom i sinom Ivanom Maratom kojeg je dobila u vezi s Hrvojem Šalkovićem. Također, s njima su slavili i suigrači David Čolina i Josip Elez. A kao gošća iznenađenja je stigla i Jasna Zlokić, a upravo na njezin hit 'Povedi me', Iris Rajčić i Marko Livaja otplesali su svoj prvi ples. Obred je predvodio fra Žarko Relota, koji je župnik Bilog briga u Zadru, a osam godina bio je u službi u samostanu sv. Frane u Splitu. Relota je za medije rekao da je Iris bila njegova učenica na vjeronauku u osnovnoj i srednjoj školi, što je bio jedan od glavnih razloga zbog kojeg su upravo njega zamolili da predvodi vjenčanje. Kako se doznalo i prije vjenčanja, Irisina kuma je splitska politologinja, novinarka i TV voditeljica Lana Pavić, dok je Marku svjedočio dugogodišnji prijatelj iz djetinjstva.

VIDEO Goto je! Prljavo kazalište se raspalo, Fileš zabranio nastupe