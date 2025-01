Irena iz 'Ljubav je na selu' zabrinuta je zbog nestalog supruga: 'Strah me da nije ono najgore'

Muž bivše kandidatkinje showa 'Ljubav je na selu', Irene Slopšek, Kamerunac Fondo, već tri mjeseca smatra se nestalom osobom i za njim traje potraga. Naime, od 3. studenog prošle godine Fondu se gubi svaki trag, a Irena, koja je prije nestanka planirala razvod, sada se oglasila povodom ove zabrinjavajuće situacije.

- Posljednje je bio u Keniji. Obitelj traga za njim, a čak mi se javio njegov brat. Imala sam samo kontakt s ujakom iz Kameruna , prvo sam mislila da se skriva i da je živ, ali nakon ove poruke od brata vidim da nije dobro - otkrila je Slopšek u razgovoru za RTL.hr i izrazila dodatnu zabrinutost: - Neki dan sam preko TikToka razgovarala s jednom ženom iz Nigerije i rekla mi je da je u Keniji grozno stanje, pobunjenici su počeli raditi nerede i kaos je. Strah me da se nije dogodilo ono najgore - priznaje Irena koja ne zna što da radi. - Nemoćna sam u Hrvatskoj, a da odem u Keniju me ipak malo strah - dodaje.

Kako kaže, rastava je trenutno u potpuno drugom planu: - Važno mi je samo da se on pronađe - tvrdi Irena i zaključuje kako se "papiri lako riješe". Inače, Irena i Fondo vjenčali su se nakon 16. sezone RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu'. Ceremonija u Hrvatskoj naposljetku nije održana, a u prolježe prošle godine pojavile su se glasine o trzavicama u njihovom odnosu, posljedično i o razvodu.

Podsjetimo, o nestanku supruga Slopšek je javnost obavijestila krajem prošle godine na društvenim mrežama. Irena je napisala da je Fondo zadnji put viđen kako izlazi iz apartmana u Keniji. - Ne mogu vise čekati… 3.11. zadnju put viđen kako izlazi iz apartmana u Keniji i od tada mu se gubi svaki trag. Bila sam ljuta kaj mi ni rođendan okrugli nije čestitao i onda ga krenem zvati i pisati poruke i ništa. Nije mi mogao ni čestitati jer ga nema. Zadnje poruke su bile na Sisvete. Pisala sam mu o pokojnima i slala jednu lijepu video razglednicu o Mirogoju, o arhitekturi, o poznatim osobama i rekla: 'Tu je moj tata isto', i Fondo je rekao da ćemo, kada dođe, odati počast i pozdraviti mog tatu na Mirogoju. I to je zadnje što je napisao. Više ga nema i potraga je u tijeku . Nije mi dobro i nisam skoncentrirana na poslu ni doma. U kontaktu sam i s Ministarstvom vanjskih poslova.. Ljubazni ljudi, ali ništa … Čekam info iz Kameruna od njegove obitelji. Hvala mojoj Ines Petrić što je svaku sekundu uz mene i molitvu - status je koji je Irena objavila na Facebooku, piše Story.

Ona je otkrila još u svibnju ove godine da se rastaje. Naime, Kamerunac Fondo za kojeg se udala navodno je prema njoj postao hladan, a onda je otkrila i da on ima curu s kojom ima dijete od dvije, tri godine. Fondo joj je ranije rekao da se iseli iz stana, vrati mami te počne raditi.

''Dugo smo zajedno i ja ga čekam, a posljednja dva mjeseca je postao hladan prema meni pa sam se išla našaliti s njime i rekla mu da sam upoznala nekoga. Zanimalo me kako će reagirati, a njegova je reakcija bila napad na mene - da sam ja njegovoj curi pisala poruke i napadala je, a nisam to imala pojma. Dakle, tako sam saznala da ima nekoga, a ja ne volim biti druga, niti ne volim uzimati muškarca drugoj, a onda sam saznala da ima malo dijete'', rekla je za RTL.hr i dodala da zna za njegovu prvu ženu.

''Znam za njegovu prvu ženu i kćer od 20 godina, plaća joj fakultet, no da s drugom pak ženom ima malo dijete od tri, četiri godine i to nisam znala. Još da sam ja tu ženu napala...'' Izjavila je i da kreće s procesom razvoda. ''Pričala sam s policajcem i rekao mi je da moram na sud i predati zahtjev za razvod te da ćemo to riješiti bez problema jer nemamo ništa zajedničko. Znam kako u Hrvatskoj sve funkcionira, no nisam sigurna kad je ovako...''

