Ines poljupcima navalila na Kristiana, a njegova reakcija je bila dosta neugodna

Show 'Ženim sina?' ušao je u svoj završni tjedan, a kako se finale bliži, kandidati svaki trenutak iskorištavaju za druženje s preostalim djevojkama. Kristian će odlučiti da je vrijeme za drugi spoj s Ines koja je dosad u više navrata pokazala veliku zanimaciju za njega. Spoj će započeti razgledavanjem krajolika i kušanjem ukusnih vina, a završiti romantičnim piknikom na obali mora.

Kristian će atmosferu dodatno zagrijati tako što će napraviti improviziranu krunu za Ines koju će, s druge strane, potpuno opiti vino i njegov šarm. „U ovoj situaciji mi treba dosta hrabrosti da bi ja izgovorila riječi koje bi htjela. Najradije u tom trenutku bi ga zagrlila i poljubila“, priznat će Ines koja neće moći sakriti sreću. No čini se da Kristian baš i neće dijeliti iste osjećaje s Ines, pa će tako komentirati: „Primijetio sam da se Ines meni približava sve bliže i bliže. Nije mi jasno, možda joj je hladno bilo, pa je dolazila bliže meni. Nemam baš ideju na koji bi mogao način njoj reći da bi samo s njom htio biti prijatelj“.

Oduševljena atmosferom i Kristianovim gestama koje će pogrešno protumačiti, Ines će se odlučiti za vrlo odvažan potez i poljupcima navaliti na njega, što će izazvati vrlo neugodnu reakciju. „Ne možeš me ljubit, bokte. Koji ti je?! Ne treba se ljubit' na silu. To uopće nije moj đir takav. Ne volim to, razumiješ? A svejedno si se usudila to napraviti“, povikati će šokirani Kristian koji nimalo neće odobravati to što Ines preuzima inicijativu.

Ines, koja neće očekivati tako burnu reakciju od Kristiana, pokušat će opravdati svoj potez koji će na kraju i sama požaliti. „Mislim da je sad vrijeme da se ja povučem, da vidim kuda će se cijela ta situacija i scena odvijati. Osjećam se jadno i napravila sam scenu koja mi uopće nije trebala, pogotovo ne sad u ovom trenutku“, zaključit će razočarana Ines.

Hoće li Ines i Kristian zaboraviti na ovaj incident i kako će on utjecati na daljnji razvoj njihova odnosa, pogledate u večerašnjoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

