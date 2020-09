Ines iz 'Ljubav je na selu' dekolteom zavodi na moru, a slučajno snimila i bradavicu

Ines Petrić javnosti je postala poznata u showu 'Ljubav je na selu', a u posljednjoj sezoni borila se za srce farmera Hakije Špage, no to joj nije upalilo.

To joj nije bila prva sezona showa u kojoj je pokuđala pronaći ljubav, no iako joj do sada to nije uspjelo, Ines uživa u životu. Trenutačno uživa na otoku Braču gdje hvata posljednje zrake sunca na moru, a pratiteljima se hvali fotkama s plaže.

Foto: Instagram

- I dalje biram ljude po duši, a ne po staležu. Jednostavno, ili se osjetimo, ili ne. Ili te volim, ili te ne volim. Kod mene nema sredine. Sve je vrlo jednostavno kada se duša prepozna. Zato sve radim po duši i tako živim - napisala je Ines uz najnoviju fotografiju.

No, u svom uživanju čini se kako nije primijetila da joj s jedne od fotografija s plaže viri bradavica iz kupaćeg kostima, a na fotkama je ponosno istaknula dekolte.

Foto: Screenshot

Ines vitku liniju duguje pravilnoj prehrani koju su joj složili stručnjaci fitnessa nakon što je prije pet godina imala zdravstvenih problema.