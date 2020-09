Bivša hrvatska porno zvijezda na Festivalu slobode se grlila s Tonyjem Cetinskim

Alexa Wild, bivša hrvatska pornozvijezda, pravim imenom Aleksandra Bukovčan objavila je fotke sa skupa pod nazivom Festival slobode koji je podržala. Na skupu se fotkala s Tonyjem Cetinskim. Pozirali su zagrljeni, a ona je uz objavu dodala hashtag "samo ljubav".

Foto: Instagram

Nakon što je odustala od angažmana kao porno zvijezda, Bukovčan se bacila u političke vode i udružila snage s Ivanom Pernarom. Međutim, kasnije je objavila kako odustaje od kandidature na parlamentarnim izborima jer ne želi imati posla s njim te je sve objasnila rečenicom: "Bolje ne biti na listi nego izgubiti obraz".

– Želim objaviti da izlazim iz stranke Ivana Pernara, SIP-a. Moj ideološki smjer je vezan s aktivizmom pokojnog talijanskog političara Marca Pannelle. Liberalizam ne može biti samo slogan koji opravda neko djelovanje, on mora biti učinkovit i prepoznat, a ne opravdanje – napisala je. Podsjetimo, ovo nije prva stranka u kojoj se nije ideološki pronašla. Nakon što je 2016. godine završila svoju karijeru pornoglumice, krenula je u političke vode. Prve političke korake tako je napravila kao članica Živog zida, no tu je stranku napustila iz sličnih razloga kao danas. – Ušla sam u Živi zid iz dobrih namjera. No ideologiju koju živim tamo nisam pronašla, zapravo, nažalost, nisam pronašla nikakvu ideologiju. Moja strast u meni potaknula je odluku o postupnom preuzimanju inicijative – kazala je intervjuu za Večernji list kada je poručila i da joj je trenutačni cilj postati saborska zastupnica.