Zvijezda 90-ih u trenutku psihičke rastrojenosti uhvaćena je u krađi, dugo se nije pojavljivala u javnosti

Čak 36 godina nakon kultnog originala dugoočekivani nastavak kultnog filma "Beetlejuice", u nas prevedenog kao "Bubimir", konačno je iza ugla. Poznat je i dan izlaska filma: Warner Bros. je postavio datum premijere na 6. rujna ove godine, dok snimanje u Londonu već uvelike traje.

Tim Burton vraća se u redateljsku stolicu, u titularnoj ulozi ponovo gledamo legendarnog Michaela Keatona, a svoju ulogu Lydije Deetz reprizirat će Winona Ryder. Detalji radnje za sada nisu poznati, no prvi film pratio je priču preminulog para koji, uz pomoć Bubimira, očajnički pokušavaju istjerati nove stanare iz svoje kuće. Najava snimanja stiže nedugo nakon nedavnog štrajka WGA-a, no produkcija se odvija nezaustavljivo.

Danas 52-godišnjoj glumici donijet će nekoliko osobnih rekorda. Naime, nastavak filma o duhu Bubimiru značit će za nju (vremenski) najdužu ulogu koju je glumila, a taj je rekord do sada držala uloga Joyce Byers u seriji 'Stranger Things'.

Uloga koja se proteže gotovo cijelom njezinom karijerom, nije jedini rekord koji će Winona Ryder nadmašiti pojavljivanjem u "Bubimiru 2". Bit će to i prvi put da će Ryder reprizirati ulogu u nastavku nekog filma. Naime, ona se prije pojavljivala u filmovima koji su kasnije imali nastavke, no ona u njima nije glumila (primjerice, "Zvjezdane staze", 2009.). Isto tako, pojavljivala se u nastavcima filmova kao novi lik kojeg nije bilo u originalnom filmu, primjerice, uljepšala je nastavke drugih naslova svojom prisutnošću kao novi lik koji nije predstavljen u originalu (kao što je "Alien: Uskrsnuće" iz 1997. godine. Ipak, nikada nije odigrala istu ulogu dva puta na velikom platnu, no to će se promijeniti s "Bubimirom 2".

"Bubimir" je krajem 1980-ih dobio pohvale kritike te, s budžetom od 15 milijuna dolara, na kinoblagajnama zaradio 74,7 milijuna dolara. Te su dvije činjenice svakako pridonijele tome da je film odmah stekao epitet kultnog filma, a Winoni Ryder širom otvorio vrata vrata Hollywooda. Naime, glumica je imala tek 17 godina kad je glumila Lydiju s kojom se Bubimir želio oženiti kako bi izazvao kaos u svijetu živih.

Zanimljivo je spomenuti da Winona Ryder nije bila obožavateljica serija s više sezona sve do ove znanstveno-fantastične horor serije. Prije toga, zvijezda "Bubimira" je uglavnom birala samostalne filmove u različitim žanrovima, hrabre miniserije ili gostujuće uloge u serijama. "Stranger Things" braće Duffer vrlo brzo je osvojio brojnu, uglavnom mlađu publiku te Winonu Ryder predstavio potpuno novoj generaciji obožavatelja.

Rođena je 1971. kao Winona Laura Horowitz u gradiću Winona prema kojem je i dobila ime. Njezina majka Cynthia Palmer je spisateljica i videoproducentica, a otac Michael Horowitz antikvar i jedan od osnivača Memorijalne knjižnice Fitz Hugh Ludlow u kojoj se čuvaju djela psihodelične književnosti. Zanimljivo je da je neko vrijeme bio i tajnik Timothyja Learyja (Winonin kum), gurua beat pokreta, književnika i psihologa koji je zagovarao upotrebu halucinogena u liječenju psihičkih bolesti. Kao i mnogo njezinih kolega, Winona se često selila s obitelji pa je kao sedmogodišnjakinja počela živjeti na farmi Rainbow u Kaliforniji. Ondje su živjeli bez struje i tekuće vode s još sedam obitelji i mala je Winona odrasla bez televizora, u prirodi. Društvo su joj pravili brat Uri, koji je dobio ime po Juriju Gagarinu, prvom čovjeku koji je bio u svemiru, polubrat Jubal i polusestra Sunyata, majčina djeca iz prvog braka.

Nakon tri godine obitelj se preselila u kalifornijski gradić Petaluma gdje je buduća zvijezda trpjela vršnjačko nasilje u novoj školi. Učenice je nisu voljele jer je nosila mušku odjeću i odudarala od prosjeka. Nasilje je bilo toliko žestoko da je nekoliko puta završila u bolnici na šivanju.

"Došla sam u svojoj staroj, širokoj odjeći kakvu sam najradije nosila i krenula u zahod kad me nekoliko djevojaka zaskočilo. Srušile su me i udarale nogama samo zato što sam bila nova i nisam se odijevala poput njih", ispričala je, a prisjetila se i trenutka sitne satisfakcije: "Jednu od tih djevojaka srela sam kad sam postala slavna i ona me zamolila za autogram. Rekla sam joj da se je**."

Da je gluma najbolje utočište za njezinu nježnu dušu i sklonište od grubog svijeta, osvijestila je nakon što je pogledala film "Ubiti pticu rugalicu". Godine 1983. upisala je studij glume na American Conservatory Theatreu u San Franciscu gdje je pohađala prve satove glume. To ju je ohrabrilo pa je otišla na audiciju za film "Desert Bloom". Tada je redatelju Davidu Seltzeru poslala video s monologom iz novele "Franny i Zooey" pisca J. D. Salingera. Iako ulogu nije dobila, Seltzer je očito vidio nešto u njoj jer ju je angažirao za film "Lucas" 1986. godine.

Zanimljivo je da je za potrebe snimanja svoju tada plavu kosu obojila u crnu, što joj se toliko svidjelo da joj je postalo svojevrstan zaštitni znak. Tada je i promijenila prezime u Ryder (prema Mitchu Ryderu, glazbeniku kojeg je volio njezin otac). Da se iza krhke i nježne pojave krije veliki talent, primijetio je kritičar Los Angeles Timesa nakon što je snimila film "Kvadrat", no u zvjezdanu orbitu lansirao ju je spomenuti "Bubimir".

"Iskreno, uspješnu karijeru dugujem Timu Burtonu. Da nije bilo 'Bubimira', vratila bih se u školu. Zapravo, film se dogodio dok sam još bila srednjoškolka, što mi nije nimalo pomoglo. Zapravo, nakon toga smatrali su me frikušom i vješticom", ispričala je.

Da odudara od holivudskih standarda, potvrdila je ispričavši da je u prvim scenarijima koje je iščitavala uz opis njezina lika stajao epitet - ružna. Uslijedila je još jedna "ružna" uloga u filmu "Heatherice", u kojem igra s Christianom Slaterom. Film je na Sundance festivalu 1989. bio nominiran za Veliku nagradu žirija, a ovjenčan je nagradom Edgar Allan Poe za scenarij koji je opisan kao zabavna, bizarna, pomaknuta, satirična crnohumorna krimi drama. U vrijeme snimanja drama je smatrana gotovo revolucionarnom, ponajprije zbog visoke razine apsurda, crnog humora, nasilja i okrutnosti, a na premijeri je proglašena protutežom eskapističkim tinejdžerskim filmovima. Tada se nagađalo da je Winona bila zaljubljena u Slatera i da je ta romansa potrajala samo nekoliko tjedana.

Početak devedesetih mladoj je glumici širom otvorio vrata tvornice snova. Prvo je trebala igrati u trećem dijelu legendarne trilogije "Kum" kao Mary, kći Michaela Corleonea, ali zbog iscrpljenosti i zdravstvenih problema odustala je od snimanja pa je ulogu preuzela Sofia Coppola. "Kad sam imala 19 godina, patila sam od tjeskobe i depresivnih stanja, toliko da sam mislila da ću poludjeti. S godinama sam uvidjela da imaš dobrih i loših dana, ali depresija je stalno tu negdje", priznala je godinama kasnije.

Producenti i redatelji nudili su joj nove prilike pa je glumila u "Sirenama", "Dobro došla kući, Roxy Carmichael", ali i u "Drakuli". Horor je režirao Francis Ford Coppola, a taj film je njegovu producentsku kuću Zoetrope izvukao iz bankrota postignuvši svjetsku popularnost. Kritičari su ga ocjenjivali kao jednu od najraskošnijih ekranizacija romana "Drakula" Brama Stokera. Krvoločnoga grofa odglumio je Gary Oldman, a u tom je filmu predstavljen kao osoba tragične prošlosti i velikih aspiracija, a ne kao bezumno čudovište. I danas se spominje cijela plejada zvijezda koje su portretirale likove u tom filmu: Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Richard E. Grant, Monica Bellucci... Zanimljivo je da je Coppola poslije iznio teoriju prema kojoj se Winona možda udala za Keanua Reevesa u "Drakuli".

Naime, u sceni njihova vjenčanja redatelj nije doveo glumca nego pravog svećenika koji je obred vodio prema rumunjskoj tradiciji. No teško da se dogodila opasna romansa među slavnim glumcima jer je Winonino srce tada ukrao Johnny Depp. Još je pohađala srednju školu kad je dobila angažman u filmu "Velike vatrene lopte" o rock'n'roll pijanistu i pjevaču Jerryju Leeju Lewisu, a partner u filmu bio joj je Dennis Quaid. Na zabavi poslije premijere tada 17-godišnja glumica upoznala je sedam godina starijeg Johnnyja Deppa. Fatalno su se zaljubili i nakon nekoliko tjedana počeli živjeti zajedno. "Volim je više od ičega. Otkako sam je upoznao, život mi se promijenio", govorio je Depp i na ramenu istetovirao 'Winona zauvijek'.

"Bio je moj prvi pravi dečko, prvi poljubac, prvi seks i zbog tog će uvijek biti u mojem srcu", ispričala je Winona koja je s Deppom zaigrala u još jednom gotičkom klasiku Tima Burtona - "Edward Škaroruki" iz 1990., o neobično nježnom mladiću koji umjesto ruku ima škare.

U tom trenutku već proslavljena glumica imala je sve: sjajnu karijeru, muškarca u kojeg je bila ludo zaljubljena i koji ju je zaprosio. Iako se s roditeljima dobro slagala, nisu bili oduševljeni idejom da se uda za Johnnyja jer su smatrali da je premlada za brak. No, nekoliko godina strastvene romanse ipak je završio prekidom 1993. i nikad nisu otkrili što je bio pravi razlog.

"Zatvorila sam se u kuću, slušala Toma Waitsa i opijala se do besvijesti. Sramila sam se svega toga, ali ne zaboravite da sam tada imala malo godina", opisala je Winona kako je pokušavala preboljeti prvu ljubav. Depp je mijenjao cure, razbijao hotelske sobe, a tetovažu 'Winona Forever' pretvorio je u 'Wino Forever' (zauvijek pijan).

Glumica je poslije prekida nastavila nizati odlična filmska ostvarenja te je dvaput zaredom bila nominirana za Oscara, za uloge u filmovima "Male žene" i "Doba nevinosti". Glavnu ulogu Jo March u uspješnoj adaptaciji romana "Male žene" posvetila je 1994. godine Polly Klaas, djevojčici iz Petaluma, grada u kojem je odrasla. Polly je bila dvanaestogodišnjakinja koja je 1993. oteta i ubijena, a njezin je nestanak privukao veliku pozornost u SAD-u. Tijekom potrage za djevojčicom Ryder je ponudila dvjesto tisuća dolara da se Polly vrati kući živa i zdrava. Nažalost, to se nije ostvarilo. Film "Doba nevinosti" kritičari su ocijenili vrhunskim djelom Martina Scorseseja koje je zaslužilo pet nominacija za Oscara, a priča nastala prema romanu Edith Wharton, protkana spletkama, osjećajem krivnje i zabranjenim strastima, osvojila je gledatelje.

Godine 1999. glumila je s Angelinom Jolie i Whoopi Goldberg u "Prekinutoj mladosti", ekranizaciji autobiografije Susanne Kaysen. Winona je za taj film, u kojem je prikazan Susannein jednogodišnji boravak u mentalnoj bolnici, tvrdila da joj je jedan od najdražih koje je snimila, a vjerojatno je ulogu gradila oslanjajući se na svoje probleme s mentalnim zdravljem. Zanimljivo je da se prije nekoliko godina pisalo da se bori s nesanicom u čemu joj, navodno, pomaže Al Pacino dugim noćnim razgovorima, jer i njega muči isti problem. Nakon snimanja "Prekinute mladosti", na kojem je bila i producentica, pomalo se razočarala jer je pozornost kritike i publike najviše privukla zgodna Angelina Jolie. Sol na ranu dodala je i sama Angelina jer se prema njoj, kako je poslije pričala Winona, ponašala hladno i distancirano.

Drugu neugodnost donijela joj je romantična drama "Jesen u New Yorku". U njoj je igrala s Richardom Gereom, a na kraju su oboje bili nominirani za Zlatnu malinu za najgori filmski par. Tada se prvi put morala suočiti s lošim kritikama. U to vrijeme dogodio joj se ljubavni krah s tadašnjim dečkom Mattom Damonom. Unatoč tome što su vrlo brzo počeli živjeti zajedno i dobro se razumjeli zbog iste profesije, dugotrajna odvojena snimanja presudila su romansi. Točnije, Mattova afera s Penélope Cruz dok je snimao film "Svi lijepi konji". Sve je to bilo previše za njezinu nježnu dušu. Osim toga, trebala je brinuti o ozljedi ruke zbog koje se navukla na lijekove protiv bolova.

Vjerojatno u trenutku psihičke rastrojenosti uhvaćena je 2001. u krađi u robnoj u Los Angelesu (nadzorne kamere snimile su je kako skida etikete s odjeće), a poslije i zbog posjedovanja lijekova bez recepta, nakon čega je osuđena na tri godine uvjetne kazne. Nakon sramoćenja i nakon što ju je nekoliko slavnih prijatelja odbacilo, sklonila se u svoj dom u San Franciscu gdje se posvetila pisanju priča, ekološkim akcijama, a osnovala je i zakladu kojom financijski pomaže visoko obrazovanje mladih ljudi iz indijanskih rezervata.

Svom filmskom životu polako se vraćala ulogama u crnohumornom filmu "Seks broj 101" te dramama "Život bez granica" i "Oproštajna poruka". Igrala je i u hitu "Zvjezdane staze" te 2010. u nagrađivanoj drami "Crni labud". I vrijeme je učinilo svoje pa je polako zaboravljena tužna epizoda u životu talentirane glumice, uhvaćene u bezazlenoj krađi, koja tvrdi da nikad nije trčala za producentima, slavom i novcem.

