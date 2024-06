Indira Levak otkrila koji joj je najveći porok: 'To mi jako smeta'

Indira Levak jedna je od naših pjevačica kojima nikad ne nedostaje energije, a u novom razgovoru za IN magazin priznala je kojem se poroku odala i zašto si ne može pomoći.

- Imam jedan porok koji je grozan, a to je cigareta. U posljednje vrijeme to mi tako smeta, ali ne mogu se još othrvati od toga. Uzmem si kavicu i onda gledam muža kako razvlači te utege i onda si kažem - jedan, dva, tri... I onda osjetim svaki taj njegov čučanj i sve živo i ja tako treniram!, kazala je pjevačica.

Objasnila je i koliko vremena ulaže u vanjski izgled.

- Kažem ja prijateljici: 'Dolaziš li na ovaj party?' Kaže ona: 'Da! Pa frizura, šminka' Kažem ja: 'Meni treba pola sata!' napravim si sama frizuru i šminkam se sama. Ja uopće ne želim trošiti vrijeme na to, to je jedno dva sata gubljenja vremena. Kako god da je, moje je. To su godine iskustva! Kad pjevaš od svoje 15. godine, a sad imaš 50, pa brate mili, ako se ne znaš našminkati, onda ništa od toga, ajde!, rekla je Indira.

Iza pjevačice je puno koncerata, a taj tempo, rekla je, samo ona može izdržati.

- ''Ne spavaj mala moja, jer taj ludi ritam nikom ne da mira!' Ja ne dam mira, ne dam cijeloj regiji mira! Ne dam cijeloj regiji mira, jako puno radimo, što me jako veseli, što znači da me ljudi žele čuti, vidjeti, cijela regija je u pitanju. Sad sam se vratila iz Beograda, pa ću opet malo u Srbiju, pa ću u Crnu Goru pa Hrvatsku. Dolazi nam ljeto, ludnica je, ljudi, otpustimo kočnice, idemo se zabavljati, život je prekratak, život nema epizodu. Život ima samo Indiru da vas zabavi!', kazala je.

