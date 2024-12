Ilija za romantično putovanje odabrao Ružu, a Ivo Milenu, Katica razočarana: 'To je bila prevara! Više ne vjerujem u ljubav!'

Na Tonijevom imanju Maria je pakirala svoje stvari, a za odlazak kući spremala se i Valentina. „Imam i posao trenutno i djecu tako da moramo prvo porješavati neke stvari pa ćemo onda vidjeti da se vratim opet“, kazala je, „Takva sam kakva jesam i mislim da me ljudi takvu trebaju prihvatiti ili se jednostavno maknuti od mene... Toni me možda mijenja... Uči me da budem malo strpljivija, da nekad i popustim, da odmah ne planem“, rekla je. Na Zlatkovoj farmi lakše se diše nakon Mirjanina odlaska pa su Blanka i Antonija odlučile oprati farmerov traktor, a pritom su i zapjevale. Zlatko je, kao i uvijek, sve nadgledao i davao detaljne upute. Rastanak se sprema i kod Ilije pa su njegove kandidatkinje krenule s pakiranjem. „Meni je bilo dobro kod Ilije... Previše me iritira njegova lijenost, ne vidim da se želi promijeniti. Ja sam mu pružila priliku da se dokaže. Mislim da je shvatio da ne paše u mom životu“, poručila je Ruža, a i Marija je smatrala da se njega ne može promijeniti. „Nisam imala dovoljno prilike da pokažem sve svoje kvalitete“, smatrala je, pak, Rasema.

„Ja sam se dogovorila s Ilijom da on povede Rasemu sa sobom. Smatram da ima više zajedničkog s njom nego sa mnom“, priznala je Ruža. Stiglo je vrijeme za izbacivanje, a prva koja ide kući je Marija. Iako je sve vodilo tomu da će farmer ispoštovati dogovor i Rasemu povesti sa sobom, uslijedilo je iznenađenje: „Ružo, ja ti želim sve najbolje... Ja i ti idemo u finale, na put! Rasema, želim ti sretno!“

„Ilija nema karakter da mene izbaci. A plus, hoće se pokazati sa zgodnom ženom“, kazala je Ruža. „Vidjet ćete na kraju, Ilija će ostati opet sam. Tako je to kad odabereš nekog tko ti ne paše“, zaključila je Rasema. Ivica i cure krenuli su na pecanje. Ivana nije bila oduševljena, a Klara je jedva čekala probati, no njezina je nespretnost naživcirala Ivicu. Ivica je upravo s Klarom poželio nasamo porazgovarati jer još uvijek nije bio siguran želi li izbaciti nju ili Ivanu. Klara je bila sigurna da ona putuje kući.

„Nisam nikakva arogantna osoba. Budući da voliš crnke, ja nisam nikako tvoj tip... Bogu hvala, još se nadam ljubavi“, poručila mu je. Prije finalne odluke, Ivo je Milenu i Katicu poveo na arheološko nalazište. Ipak, s obje je nasamo htio porazgovarati. Prva je na redu bila Katica. Poručila je da bi voljela da je Ivo nauči voziti bicikl i podsjetila ga kako je priznao da mu je ona simpatija od prvog dana.

„Rekla sam ti da si ti meni simpatičan, da si OK, da si super, i da imaš ne znam kakvu kućicu, ne mora to biti neka vila, može biti i barka... Ja mogu s tobom živjeti i u barci. Spremna sam doći u Pulu“, kazala mu je. I Milena mu je htjela pokazati koliko joj znači pa ga je podsjetila na njihovu romantičnu šetnju: „Od one noći kad si me izveo prvi put, drugačije doživljava sve ovo. Taj datum neću zaboraviti.“

Stiglo je vrijeme za odluku, a Ivo je priznao da odgovor već ima: „Moje srce je odabralo Milenu da ide sa mnom na romantično putovanje. Žao mi je!“ „Nisam razočarana uopće jer vidim da je to bila prevara. Sad se tek vidi da nije iskren“, Katica je farmera optužila da joj je davao lažne nade, misleći da će tako i Milenu prevariti, „Iskreno, više i ne vjerujem u ljubav, to ne postoji. Više se neću ni truditi tražiti. Ako dođe samo, dođe.“

„Mislim da bismo Katica i ja bili bolji prijatelji nego da idemo u neku vezu“, smatrao je Ivo. Tonija i njegove cure iznenadio je posjet voditeljice Anite Martinović kako bi ispitala sve detalje. „Ne volim kad imam osjećaj da netko ide protiv mene. Od početka je stalno bilo tenzija i napetosti da se nekim curama ne posvećuje dovoljno pažnje. Trebalo bi da on ostavi mene i ode s njom na poseban ručak ili da posebno priča s njom, meni to nije u redu“, kazala je Valentina.

„Mislim da mu je od početka bilo jasno da je zahtjevna i impulzivna, i da je u startu prihvatio nositi se s time“, zaključila je Maria. Valentina je teško dozvolila i Toniju da ode sam porazgovarati s Anitom: „Pokušaj! Kad je dvoje zajedno, ne treba biti tajni. Trebalo bi to čak biti da zajedno idemo razgovarati. Ali dobro, nismo još u braku, pa u vezi može.“ „Nisam vjerovao da ću se zaljubiti, pogotovo u ovoj emisiji. Valentina i ja se volimo. A drugi, ako sam ja sretan, sretni su i oni, bar mislim“, farmer je otkrio da razmišljaju i o zajedničkom životu i spajanju obitelji. Željko je svoje kandidatkinje izveo na izlet u spilju, a kasnije i na palačinke, još im jednom poručivši koliko je sretan s Tatjanom i pozvavši ih i na njihovo vjenčanje. Zlatko je, pak, za Blanku i Antoniju pripremio piknik u prirodi: „Htio sam popraviti dojam, da se rastanemo u miru.“

Nakon odabira Ruže, Ilija ju je odlučio povesti na ručak kako bi joj još malo dokazao svoju ljubav. Ipak, farmer je primijetio da jako malo zna o njoj jer mu nije pružila priliku da je dublje upozna. „Početak neke veze jest, bio je lijep. Nastavak je pred nama“, kazala mu je Ruža pa ipak priznala, „Ilija se voli ljubiti sa svima. Tako da što se nas dvoje poljubimo, to ne znači ništa.“

„Mislim da neće tako lako zaboraviti poljupce, neka ona glumi“, uvjeren je bio Ilija, obećavši joj da će se promijeniti na bolje i da će se truditi, „Ima nade, ali nešto nju koči.“ Darko, Anamarija i Brankica uživali su u vikendici i kupanju u bazenu, a Brankica je u jednom trenutku novopečeni par napustila i poželjela im svu sreću.

Ivo i Milena započinju svoje romantično putovanje: „Jako mi je nedostajala!“ Farmer joj je poklonio cvijeće, a za tu priliku, Milena mu je napisala još jednu svoju pjesmu, koja ga je jako ganula. A koga će ostali farmeri odabrati za odlazak na romantični izlet, a tko putuje kući, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

