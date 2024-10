Ida Prester pokazala kako je renovirala staru djedovu kuću, pratitelji su oduševljeni izgledom

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na društvenim je mrežama pokazala kako je s obitelji renovirala djedovu kuću u Zagrebu.

- Ljudi, gotova je fasada napokon! Nakon puna 4 mjeseca rada – evo je! Puno je tu bilo uspona i padova, ali na kraju smo baš sretni!, rekla je između ostalog u videu.

- Gotova je fasada! Nama je super ispala, zelenkasto siva, uklapa se u ambijent i šumu okolo. Kako vam se čini? Sad je kuća i energetski obnovljena, nema više gubljenja energije. Kuću smo izvana sredili, sad krećemo na unutarnje radove, ima još puuuno posla. Pratite naše buduće uspone i padove, napisala je u opisu snimke.

'Ovo je top! Čestitam. Kad se uselite, uživat ćete svjetski. Želim ti brze radove i još brže useljenje’, ‘Bravo! Boja se stapa s okolinom, a dida je sigurno ponosan jer je kućica dobila novo ruho’, ‘Sviđa mi se! Uzbuđena sam kako će unutra izgledati’, komentirali su oduševljeni pratitelji. Inače, Ida je u svibnju najavila kako reće u ovu adaptaciju.

‘S roditeljima i bratom Jankom krećemo u renovaciju stare didine kuće! 3 generacije Prester Peševskih zajedno pod istim krovom, dida Đuro (mamin tata) bio bi baš ponosan. On je kuću gradio davnih 1950-ih, potrebna je kompletna adaptacija. Stavljamo novi krov, novu izolaciju, nove prozore, nov interijer. Pratite naše avanture, izazove, probleme i rješenja! Bit ćemo iskreni i realni, čeka nas veliki podvig’, napisala je tad.

GALERIJA: U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

Ida ima puno obožavatelja na društvenim mrežama, a povremeno joj na profile zalutaju i neki koji je vrijeđaju. Nedavno je tako objavila komentar na gnjusnu poruku jednog muškarca.

Naime, Zagrepčanka je na Instagram profilu na zahtjev fanova objavila video u kojem otkriva tajnu svojih srebrnih čizmi, a jedan nepoznati muškarac iz čistog mira joj je uputio užasnu uvredu. - Jel ovo ona sparušena spodoba što dr** za ljudska prava? - napisao je i zgrozio sve koji su komentar vidjeli. Ida se tim povodom odlučila danas oglasiti i poručiti svojim mnogobrojnim pratiteljima da ne obraćaju pažnju na ružne riječi.

Svoje obraćanje započela je: - Zanimljiv fenomen. Hejteri će ženu prvo pokušat napast na temelju fizičkog izgleda, tu smo najosjetljivije, pretpostavlja se. Ako si krupnija, onda si debela krava ili krmača. A meni vec ne znam koji put pišu - sparušena. To je valjda neki pogrdan izraz za mršavije zene. Sparušena spodoba. Kakva god da si, naći će ti soft spot - piše Prester pa nastavlja: - A i nastavak komentara je indikativan. Bavit se ljudskim pravima danas je uvreda sama po sebi, pokazivanje slabosti, nastranosti, budala neka.. - kazala je ljutito aktivistica.

VEZANI ČLANCI:

Osvrnula se i na današnja vremena: - U čudnim vremenima živimo. Opsesije izgledom, statusom, samima sobom. Ljubaznost, briga za druge, iskrenost.. sve to više nije kul, često je predmet poruge, vidim i na tuđim profilima, kod svih ljudi koji se trude nešto promijeniti, veliko ili malo. Ne treba na to trošiti vrijeme, samo se fokusirati na svoj cilj - primijetila je, a zatim poručila: - Pišem ovo da samu sebe malo dignem, koji put me dočeka nespremnu. Nek nas ovakvi komentari motiviraju da budemo jos glasniji i strastveniji prema svemu što radimo. Ima jos puno energije i ideja u ovim nasim sparušenim tijelima - zaključila je pjevačica benda Lollobrigida.

VIDEO: Napali je hakeri? Obrisan je Instagram profil Maje Šuput: 'Ne znam što se događa'