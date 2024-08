Iako serija nije postigla očekivanu popularnost, Anthony Hopkins u ulozi cara Vespazijana vrijedan je pažnje

Those About to Die, Amazon Prime Video

Iako je suša, a ova serija i nije postigla očekivanu popularnost kod publike, slično je i kod kritike, ipak se o njoj ima što za napisati. Najprije, vidjet ćemo u njoj jedno doista veliko ime, Anthonyja Hopkinsa koji tumači lik cara Vespazijana koji je dosta bitan i za nas, i to baš u kontekstu koji nudi ova serija. A ona nije neka mitska epopeja poput “Gladijatora”, nego je klasični sword-and-sandal uobličen u seriju. Taj podžanr bio je 50-ih jako popularan u Hollywoodu, svoju jeftiniju izvedenicu dobio u talijanskoj kinematografiji koja se bila izvještila proizvoditi jeftinije kopije tadašnjih hollywoodskih blockbustera. Da bi kasnije takvi filmovi oživjeli s hitovima poput “Troje ili 300”. Ovdje se radi o televizijskom oživljavanju takvih filmova, ali na stari hollywoodski način, jer serija je imala budžet od 140 milijuna dolara. Neka je nostalgična reminiscencija na ta dobra vremena što se serija snimala u studiju Cinecittà u Rimu. I još, ovu seriju napravio je nitko drugi nego Roland Emmerich, gdje se prilično siguran može biti da se ne radi o štedljivoj produkciji. No ovdje nema dubine, slično kao u i u uspjelijim Emmerichovim filmovima, ali ima više herojskih pričan koje se odvijaju u opasnom svijetu gladijatora. Ovdje, dakle, nije scenarij bojno polje već arene u kojima se lako ginulo, ali su u toj smrti moglo postati i herojima, zaraditi i slobodu. I tu se vraćamo caru Vespazijanu. On je bio jedan od careva koji je dobro shvaćao koliku ulogu u rimskom društvu imaju krvavi spektakli, a oni su se trebali održavati i u spektakularnom okruženju. I to su amfiteatri i arene, jedna je takva i u Puli koja je procvat imala upravo za Vespazijana. Manje je poznato, pisali smo u Večernjem listu i o tome, kako u Hrvatskoj postoji i još jedan amfiteatar nastao u vrijeme Vespazijana, a to je onaj u nekadašnjem logoru Burnum nedaleko kanjona Krke. Pa eto, već to vam može biti dovoljna motivacija da gledate ovu seriju, a onda je tu, osim Hopkinsa, i Iwan Rheon kojega će se mnogi fanovi “Igre prijestolja” sjetiti kao okrutnog Ramsayja Boltona. Serija je jedan vrlo skupi sword-and-sandal proizvod kojem, međutim, nedostaje one epske komponente, Emmerich ih ipak nije uspio postići, a to nije uzmogao kompenzirati uspjelim scenama borbe kojih je usto i premalo. Nije se kapitalizirala prisutnost velikog Hopkinsa, moćan car sa svojim također moćnim sinom Titom ima premalo utjecaja na cijelu priču, očito je da publiku intrige između gladijatora u mračnim kriptama ispod amfiteatara nisu dovoljno zaintrigirale. Ali serija izgleda odlično, povremeno nudi i dobro režiranu akciju.

Cobain: Montage of Heck, SkyShowtime

Nitko tko je 90-te imao kao formativne godine, a čeznutljivo gledao na televiziji kako se svijet mijenja u odnosu na ratne godine koje su se odvijale ovdje, ne može da nije čuo za Kurta Cobaina i Nirvanu. Ovaj grunge band iz Seattlea bio je glas mladosti tog turbulentnog desetljeća, zapravo urlik koji je vapio da je se oslobodi teškoća velikih ratova koji su se odvijali po Bliskom istoku, nažalost i u bivšoj Jugoslaviji, kako bi se krenulo prema nečem boljem i drugačijem. Nirvana je to radila najbolje prezentirajući grunge pokret koji se bio zakotrljao u Seattleu donijevši svijetu zvukove alternativnog rocka gotovo na način kao kada se rock bi i pojavio. Kolika je snaga svega toga bila svjedoči i činjenica da se za to zakvačila i generacija Z. Kao apsolutno najprepoznatljivije lice pokreta izdvojio se Kurt Cobain, frontman Nirvane, u kojoj su svirali i Dave Grohl koji će kasnije stvoriti Foo Fighterse te, dakako, naš Krist Novoselich. Ovaj dokumentarac bavi se isključivo Cobainom, njegovim životom ali i tragičnom smrti, sve uz pomoć njegove obitelji.

Operacija Valkira, Voyo

Upravo se nedavno navršilo 80 godina od neuspjelog pokušaja državnog prevrata u Trećem Reichu, odnosno propalog pokušaja atentata na Adolfa Hitlera koji je proveo pukovnik Claus von Stauf­fenberg s grupom zavjerenika. Bila je riječ o pomno razrađenom planu da se odmah nakon što se ubije Hitlera podmetanjem bombe u njegovoj Vučjoj jazbini preuzme vlast nad vojnim oblastima, prvenstveno u Berlinu kroz pokretanje rezervi da bi se onda preuzelo vlast u Njemačkoj i krenulo prema prekidu rata uz kakav takav častan mir za Njemačku kada je već bilo jasno da će ona sa svojim Trećim Reichom rat izgubiti. Nažalost, puč je propao, zavjerenici pohapšeni i mahom poubijani, a rat se nastavio još gotovo godinu dana uz još nekoliko stotina tisuća mrtvih. Ovaj film prilično dobro prikazuje te događaje, režirao ga je izvrsni Brian Singer koji potpisuje, recimo, i “Privedite osumnjičene”, ali svakako treba podvući da je ovdje odličan i Tom Cruise u ulozi von Stauf­fenberga. Važan dio povijesti prezentiran na zaista efektan način.

Boris Johnson A Faking it Special, MAX

Došlo je vrijeme i da se temeljito počne pretresati osoba Borisa Johnsona koji je imao ključnu ulogu u nizu prilično nesretnih događaja za Veliku Britaniju koji su počeli s Brexitom, nastavili se kroz pandemiju, a završili s katastrofalnim porazom konzervativaca na posljednjim izborima. I sada se pojavio ovaj dokumentarac koji se vrti ne samo na MAX-u već i na Apple TV+, nekim skandinavskim streamerima, što znači da postoji interes da se konačno upre prstom u stvarnog krivca za opće pijanstvo u Velikoj Britaniji koje je godinama dovodilo do slabe ekonomije, poremećajima u migracijama, a gdje ima onih koji misle da još nije gotovo te da Britaniju čekaju crni dani. Ovdje se istražuje je li zapravo cijela karijera Borisa Johnsona jedna velika neistina, no nakon svega što smo nabrojali sigurno je za tako nešto prekasno, ali bolje ikad nego ikad. S obzirom na vrijeme u kojem živimo, prilično smo sigurni da će ova emisija pronaći podosta gledatelja. Koji će onda lakše donijeti sud o Johnsonu, a neće čekati povijest.