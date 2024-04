Antonija Šola upisala prvu pobjedu kao J. Lo, a Alen Bičević rasplakao Mineu

Sedma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je osam novih i zabavnih transformacija, a najveći broj bodova ovoga puta osvojila je Antonija Šola koja je na jedan dan postala Jennifer Lopez. U atraktivnoj zlatnoj haljini napravljenoj od lanaca zasjala je na pozornici izvevši pjesmu 'El Anillo' koja joj je donijela i prvu pobjedu u showu. „Moram reći da ti je ovo, po meni, bila najbolja transformacija dosad.

Toliko si beskrajno uživala u ovoj ulozi i imitaciji da si tu energiju apsolutno prenijela na mene i bila si mi odlična“, izjavio je Mario, a njezinu imitaciju pohvalio je i Enis kazavši: „Pored fantastičnih plesačica i plesača nismo gledali u njih nego u tebe koja nisi imala neku koreografiju, ali si zaista plijenila energijom i senzualnošću da mislim da si to odradila odlično“. Iako joj je gljiva prvotno dodijelila transformaciju u Tomislava Ivčića, Antonija je iskoristila svoj 'joker ukradi' te je Alenu Bičeviću preotela ulogu J. Lo, što se naposljetku pokazalo kao potpuni pogodak. „Osjećam se kao zlatna statua, predivno je biti J. Lo. Jako sam sretna zbog pobjede i što su me kolege kandidati i žiri nagradili. Nisam očekivala i već sam pobijedila sebe kad sam svladala tekst jer ne znam ni jedne riječi španjolskog, a najviše me razveselio pobjednički nastup na kraju emisije sa svim kandidatima“, poručila je Antonija nakon pobjede.

Još jedna ženska uloga u nizu pripala je Tomislavu Mariću ToMi koji je ovoga puta nastupio kao Vesna Pisarović te rekreirao njezin nastup na Dori iz 2002. s hit pjesmom 'Sasvim sigurna'. Visokim notama i senzualnim pokretima u pripijenoj bijeloj haljini potpuno je oduševio žiri koji je uočio napredak u njegovim transformacijama u suprotni spol. „Bio si izuzetno senzualan i ženstven, bio si jako zavodljiv, imao si divan glas, a imaš i inače divan stas“, rekao je Goran, dok je Mario zaključio: „ToMa, ti si kralj. Ovo je bio nastup s Dore, a ti si apsolutno skinuo Vesnu Pisarović od A do Ž. Sve si sigurniji i fluidniji u ženskim transformacijama i bio si mi odličan večeras“.

Da joj muške transformacije odlično leže još jednom je potvrdila Antonia Dora Pleško koja je s pjesmom 'Remek Djelo' nastupila kao Jole. Njezina maska već je na prvi pogled zaokupila pažnju žirija, a za vokalnu transformaciju i cjelokupni nastup dobila je brojne pohvale. „Tamo gdje je Jole, tamo je uvijek zabava! Super si to odradila… Ja Joleta jako volim i kad njega vidite jednostavno se morate nasmijati i odmah je fešta, a to si ti donijela na ovu pozornicu od prve do zadnje minute“, rekla je Minea koja se prisjetila svoje transformacije u Joleta u prvoj sezoni showa.

U cipele regionalne zvijezde Nede Ukraden uskočio je prošlotjedni pobjednik Luciano Plazibat koji je u efektnoj plavoj šljokičastoj mini haljini zapalio atmosferu u studiju izvodeći pjesmu 'Na Balkanu' „Do suza si me nasmijao. Ti si jedna nakupina pozitivne energije. Ti si pravi dokaz što je ovaj show – ti si radost, sreća i veselje“, poručio je Mario s kojim se složio i ostatak žirija.

Eksploziju energije na pozornici izazvala je Marija Kolb koja je nastupila kao LMFAO s njihovim megahitom 'Party Rock Anthem'. Ovom zadatku Marija se posebno veselila zbog energičnog ritma i koreografije, a žiri je apsolutno zadivila shuffle plesom. „Ovo je bila tolika količina dobre energije! Mislim da si ti večeras bila svoj na svome. Vidi se tvoj napredak i trud, imam osjećaj da si sate i sate provela u dvorani i da ti je baš stalo da daš tisuću posto od sebe. Želim ti reći da se sav tvoj trud zaista vidi“, poručila je Minea.

S bezvremenskom pjesmom 'Kalelarga' u liku poznatog pjevača i skladatelja Tomislava Ivčića našao se Alen Bičević. Svojom izvedbom uzburkao je emocije u studiju, a svoje dojmove Mario je opisao riječima: „Jedini pravi lijek za dušu je dobra pjesma i dobra glazba. Moć glazbe je kada osoba prestane postojati na ovom planetu i kada se preseli, ako ćemo vjerovati, na neko bolje mjesto – uvijek postoji pjesma koja će nas podsjetiti na tu osobu. Ja sam toliko zahvalan Tomislavu Ivčiću što nam je ostavio toliko bezvremenskih hitova preko kojih ga se sjećamo. Ti nisi bio dobar, nisi bio odličan, nisi bio ni sjajan – bio si fantastičan“.

Još jednom Alen je svojim nastupom rasplakao mnoge u studiju, uključivši Mineu koja je poručila: „Osim što si izvrstan pjevač, imitator i umjetnik, ti si se od prve emisije postavio jako visoko. Neću sada komentirati tvoje pjevanje jer je sve rečeno. Mene Tomislav Ivčić vraća u djetinjstvo i razmišljam o svojoj majci i svom ocu. To je period koji je meni bio najljepši u životu kad su se na pučkim feštama pjevale ovakve pjesme. Kad završi ovaj show, nazvat ću majku i oca i reći ću im da ih volim. Dirnuo si me jako“.

U suprotni spol u sedmoj emisiji ušla je i Mia Negovetić transformiravši se u alžirskog pjevača i repera Soolkinga. Osim što joj je njegov opus dosad bio potpuno nepoznat, za ovu transformaciju morala je svladati i francuski tekst, a sudeći prema komentarima žirija ovaj je zadatak ispunila iznad očekivanja. „Nikad nisam čuo ovu pjesmu, ali je jako melodična i sviđa mi se na prvu. Na tebi se vidi da se dobro zabavljaš i uživaš u tome što radiš… Generalno ste svi odlični i ovo nije neko laskanje bezveze, svi ste fantastični“, poručio je Enis.

Legendarnog Freddija Mercuryja na pozornici je oživio Faris Pinjo svojom izvedbom kultne pjesme 'Show must go on'. Iako je dan prije nastupa izgubio glas zbog promuklosti, Faris je uvjerljivo uspio iznijeti ulogu koju mu je gljiva dodijelila te je svojim nastupom sedmu emisiju priveo kraju u velikom stilu. „Promuklost apsolutno nije umanjila tvoju maestralnu mogućnost imitacije. Ti si glumac i ovo je bilo sjajno“, poručio je Mario, a njegovu transformaciju pohvalio je i ostatak žirija.

