Hrvatska genijalka godinama je najbolja kvizašica na svijetu

Hrvatskim ljubiteljima kviza dobro su poznata imena Morane Zibar, Deana Kotige, Mladena Vukorepe ili drugih kvizaša koji se redovito pojavljuju na televizijskim kvizovima. No, malo njih zna kako je već godinama prva na listi Hrvatskog kvizaškog saveza Riječanka Dorjana Širola. Osim toga, Dorjana je i najbolja kvizašica na svijetu budući da je od 2013. do 2018. najbolje plasirana žena na Svjetskom kvizaškom prvenstvu.

Znanje stekla na Oxfordu

– Čitati sam naučila kad sam imala četiri godine, i od tada uvijek nešto čitam. U osnovnoj školi nisam baš voljela da mi netko drugi određuje što je za mene primjereno. Više sam željela sama raditi ono što me zanima – kaže Dorjana koja je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila studij opće lingvistike te engleskog jezika i književnosti. Zatim je upisala magisterij iz lingvistike na Cambridgeu te doktorat iz poredbene lingvistike na Oxfordu. Ondje je praktički i počela njezina ljubav prema kvizovima.

– Voljela sam gledati Kviskoteku kao dijete i sa 17 godina sam na njoj i nastupila, no prava sam kvizašica postala na Oxfordu kao članica tamošnje studentske kviz-udruge. Kao bivša kviskotekašica, mislila sam da nekog vraga znam, ali imam dojam da sam 95 posto znanja koje danas imam stekla tek od tada. Svojedobno sam nekoliko puta branila boje Oxforda u redovitom kvizu protiv Cambridgea, no kad sam nedavno gledala ovogodišnji meč, osjećala sam se kako zamišljam da se danas osjeća Björn Borg kad gleda Federera i Đokovića – kaže Dorjana i dodaje da nema fotografsko pamćenje. – Mislim da nitko od nas nije završio u kvizovima zato što je, ničim izazvan, počeo pamtiti nepovezane informacije, već smo svi krenuli s time da smo jako puno čitali. Naravno, o onome što nas je zanimalo, pa smo to i zapamtili. Svim je kvizašima zajedničko da nas mnogo toga zanima, upravo žeđamo za znanjem iz najrazličitijih područja – kaže kvizašica.

Dorjana je nakon magisterija osam godina predavala na Odsjeku za anglistiku riječkog Filozofskog fakulteta. Onda je magistrirala i informatiku i vratila se u Englesku gdje sad radi u IT industriji. Za sebe kaže da je uvijek bila anglofil, a lingvistika i IT mogu se spojiti na više načina. Najvažnije joj je da poslom nije geografski vezana.

Borba s britanskom lovkinjom

Na televizijskim kvizovima dosad je nastupila na "University Challenge" i "University Challenge Professionals", kvizu "Mastermind", a ove sezone sa svojom ekipom sudjeluje i u poznatom BBC-jevu kvizu “Only Connect”. No, posebno se ponosi plasmanima na svjetskim prvenstvima.

– Iako to nisu medalje, s obzirom na nevjerojatnu konkurenciju, vjerojatno se najviše ponosi s nekoliko individualnih plasmana među svjetskih Top 20. Nakon toga tu su medalje s gotovo svakog europskog prvenstva s mojom međunarodnom klupskom ekipom Europalia te uvijek visoki plasmani u paru s njemačkim maherom Holgerom Waldenbergerom. Hrvatska A reprezentacija, kojoj sam kapetanica, a u kojoj su još Dean Kotiga, Perica Živanović Kum i Krešimir Štimac Kira, u vrlo jakoj konkurenciji uvijek je na korak do polufinala i nadam se da ćemo na Europskom prvenstvu ovaj tjedan u Bugarskoj napokon osvojiti medalju – kaže Dorjana kojoj je najveća konkurencija Anne Hegerty, čuvena lovkinja iz britanske “Potjere”. Anne je često spomene u emisiji i pošteno kaže da je Dorjana bolja od nje. No, ove su godine dobile i konkurenciju, jednu Amerikanku, pa će se i idućih godina voditi žestoka borba za najbolju svjetsku kvizašicu.

– Pred važnije prvenstvo nastojim nekoliko tjedana slobodno vrijeme provesti čitanjem sto većeg broja kviz pitanja. Na taj se način pripremam na turnirski, natjecateljski način razmišljanja i brzo spajanje stvari. Prave se pripreme rade tijekom cijele godine, popunjavanjem identificiranih rupa u znanju kojima nikad kraja, iako uz posao i privatni život stižem daleko manje nego što si zacrtam. Manje-više sam odustala od popravljanja područja koja mi ne idu jer me previše ili uopće ne zanimaju i sada se usredotočujem na ono što bih željela znati, a još uvijek ne znam. Najjači su mi povijest, književnost i jezik te općenito humanistička područja. Redovno sam loša na pop glazbi, ako nisu osamdesete, celebrityjima i sportu, ako nije nogomet, ili olimpijska povijest iz onih davnih dana kad sam pratila – kaže Dorjana koja je oduševljenja jačanjem kviz-scene u Hrvatskoj.

- Fantastično je koliko su pub kvizovi eksplodirali u Hrvatskoj. Primjećujem, i jako mi je drago, da su generalno kvalitetniji – širi, zanimljiviji i veći izazov – od onih u domovini pub kvizova. U Engleskoj je prosječni pub kviz napravljen tako da ne odbije nekoga tko osim zabavnih emisija, poznatih i par sportova ne prati i ne zna bogzna što i malo se pitanja bavi nečim izvan Engleske, nekmoli izvan Ujedinjenog Kraljevstva - zaključila je Širola.