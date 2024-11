Hrvatska filmska biblija dobila novi nastavak: 'Napravili smo mješavinu mašte i umjetne inteligencije'

Kada su prije više od 20 godina Velimir Grgić i Marko Mihalinec shvatili da obojica gaje ljubav prema filmu i filmskoj triviji, nisu ni sanjali da će uskoro napraviti knjigu koja će mnogim ljubiteljima filma postati poput filmske Biblije. Prvi nastavak "Žutog titla" izašao je 2004. godine, nekoliko godina kasnije uslijedio je nastavak pod nazivom "Povratak žutog titla", a ove godine izašao je i treći dio ove drukčije filmske enciklopedije.

Fanovi su s oduševljenjem dočekali i vijest da su u izdanju Rockmarka izašla i prethodna dva izdanja, i to u novom ruhu. Marko Mihalinec je, naime, uz pomoć umjetne inteligencije napravio vizualna rješenja za sve knjige.

– Kako nam se bližila 20. obljetnica izlaska prvog "Žutog titla", počeli smo razmišljati o trećem dijelu. Prva ideja bila je da izdamo filmsku kuharicu, s nekim od recepata i jela koja su se pojavljivala u filmovima. Jasno je da bi i tu bilo twista, pa bi se možda na meniju našlo i ljudsko meso, kao što je to radio Hannibal Lecter. Onda smo se dogovorili da oslobodimo maštu i pomognemo se umjetnom inteligencijom, pa smo smislili 50 najboljih nikad snimljenih filmova svih vremena – ispričao je Marko Mihalinec na promociji knjige na zagrebačkom Interliberu. Grgić i on tako su stvarno dali mašti na volju, pa su u tim izmišljenim filmovima spajali svjetske i naše glumce i redatelje, u naslovima kao što su "Kung fu picigin", "Hrvatski ninja", "Zombi kombi" i "Iskupljenje u Remetincu".

– Ultimativni cilj nam je da netko jednog dana zaluta i pronađe ovu knjigu i stvarno počne tražiti naše naslove na internetu. A do tada ostaje jednostavno knjiga koja je jako zabavna za čitanje i jako zabavna da se od nas ukradu ideje. Volio bih da netko snimi neki od tih filmova, ako već nama neće dati lovu da to napravimo – smije se Grgić i dodaje da su išli toliko daleko da su za svoje izmišljene filmove objavljivali i recenzije.

– Tu smo tek stavili "mine", pa pomiješali stvarne i izmišljene podatke. Recimo, kada smo pisali o Kristijanu Miliću, stavili smo da je redatelj poznat po filmovima poput "Živi i mrtvi" ili "Broj 55", a onda smo tu ubacili i izmišljene filmove. A s obzirom na to da smo te izmišljene filmove tako precizno opisali, moglo bi se možda dogoditi da Milić ili neki drugi redatelj stvarno i poželi raditi scenarij po nama – dodao je Grgić.

Mihalinec je kazao kako je umjetna inteligencija za svaki od tih izmišljenih filmova napravila plakate i vizuale, i to tako vjerno i precizno da je katkad i sam ostao iznenađen.

A kako je sve krenulo? Grgić i Mihalinec upoznali su se na jednom intervjuu početkom stoljeća. Shvatili su da imaju isti ukus za filmove, pogotovo kad je riječ o akcijskim klasicima iz 80-ih kao što su "Američki ninja" ili "Komandos". Onda su počeli izmjenjivati filmove na tada popularnom DIVX formatu, ali i organizirati zajednička gledanja filmova.

– Ljudi filmove ne pamte toliko po naslovima koliko po scenama. Recimo, netko spomene naslov nekog filma, a onda krene prisjećanje: "Da, to je onaj film u kojem je glavni junak pobio toliko negativaca, skočio sa zapaljenog nebodera..." To nam je bila i nit vodilja kada smo napravili prvi "Žuti titl". U njemu smo pobrojali i rangirali razne filmske scene, glumce i druge zanimljive stvari. Bilo je to doba kada autorska prava nisu bila toliko riješena kao danas, pa smo u knjigu mogli staviti i slike koje smo "posudili" iz tih filmova – kaže Grgić. Zanimljivo je da je za novo izdanje "Žutog titla" umjetna inteligencija odradila svoje viđenje glumaca, pa na slici nećete vidjeti pravog Chucka Norrisa ili Arnolda Schwarzeneggera, nego prikaz kako ih vidi umjetna inteligencija. A zašto su knjigu nazvali "Žuti titl"? Ljubitelji filma koji su odrastali u 80-ima sigurno se dobro sjećaju tadašnjih piratskih snimki koje su posuđivali u videotekama. Na filmovima je bio žuti titl i autori su tako željeli odati svojevrsnu počast svom odrastanju uz filmove.

– Nismo ni sanjali da će prvi "Žuti titl" biti toliki hit. Završili smo i na Dnevniku. Tu moramo zahvaliti prvom izdavaču AGM-u i Kruni Lokotaru, koji je izdao knjigu onako kako smo je zamislili, bez promjene ijednog slova. Cijela poanta je zarobiti razgovorni duh ljudi koji sjede u birtiji i pričaju o filmovima. Išli smo do kraja, i isplatilo se. Nakon toga pokrenuli smo i istoimenu web stranicu, koja je radila do prije 10 godina, i na kojoj smo objavljivali neke druge zanimljivosti. Poslije je izašao i drugi dio, u kojem smo objavili i labirinte, rebuse i bojalice, "izbačene scene", ali i društvenu igru "Hollywoode, ljuti se!" – kazao je Mihalinec.

Ono što im je najbolje u cijeloj priči jest to da su im se na web stranici počeli javljati i ljubitelji filma iz cijelog svijeta.

– Bio je tu turski student koji nam je poslao filmske verzije stripova o Zagoru i Komandantu Marku. Naime, Bonellijevi stripovi bili su dosta popularni kod njih, pa su po njima napravili i filmove za koje se kod nas nije znalo. Možete misliti kako nam je bilo kada smo otkrili to filmsko blago – nasmijao se Grgić.

