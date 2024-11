Danijela Dvornik pohvalila se uspjehom koji je san mnogih žena: 'Napokon je kako treba biti'

Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik, često svoje privatne trenutke i uspjehe dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Posljednjih godinu dana Danijela se posvetila tjelovježbi i rekreaciji, uključujući planinarenje u Parku prirode Blidinje ovog ljeta. Sav trud sada je počeo dolaziti na naplatu, a influencerica se rezultatima pohvalila na Instagramu.

U pričama je objavila fotografiju na kojoj pokazuje figuru u hlačama koje su joj proteklu zimu bile premale. - Ove hlače prošlu zimu nisam mogla zakopčati jer sam nabacila par kilograma, ali evo sad su baš kako trebaju biti. Napokon - otkrila je Dvornikova svojim pratiteljima postignuće o kojem sve žene sanjaju.

Foto: Instagram screenshot

Ranije je pričala o vlastitom režimu: - Ja sam inače kao mlada bila vrlo aktivna, plivala sam, skakala u vodu, plesala, aktivno planinarila. To mi je u krvi. I eto, vježbam već 12 godina, zadnjih nekoliko, vrlo intenzivno. Pazim što i kada jedem i pazim na količine. Od vježbanja i dijete 3 mjeseca prije ljeta, nema ništa. Sve se vrati - podijelila je blogerica u razgovoru za Story.

Podsjetimo, influencerica je godinama bila poznata kao osoba koja voli eksperimentirati s frizurom. Vlasi je bojila u ljubičasto i narančasto, no u posljednje vrijeme najčešće smo je mogli vidjeti s kratkom plavom kosom. Ipak, čini se da je i to odlučila promijeniti. Naime, na Instagramu je objavila kako kosu nije bojila čak devet mjeseci.

- Devet mjeseci da ne farbam kosu - napisala je Danijela te pokazala kako izgleda. Život u metropoli Danijela Dvornik je prije nekoliko godina zamijenila životom na otoku Braču gdje je uredila kuću u kojoj je njezina obitelj do tada koristila za ljetni odmor. Mirniji i opušteniji otočki ritam joj sasvim odgovara, a sada je progovorila o tome kako ona život ne komplicira i objasnila je svoj stav.

GALERIJA: FOTO Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe: Ima li naša Zrinka Ćorić šanse za ulazak u TOP 30?

- Ne kompliciram život generalno. Puštam da sve ide svojim putem onako život dirigira. Slušam sebe, svoje srce i svoj mozak. Kad predosjetim komplikaciju, izbjegnem je svjesno bez obzira na posljedice. Bolje da komplikaciju preduhitrim nego da joj dopustim da me izneredi. Dopustim umu da caruje prije nego srcu. To je isto trening. Kažu, to je zrelost. Dobar je osjećaj kad vladaš sobom. Prije su svi vladali sa mnom, osim mene. Ljudi vole komplicirati život i vole dramu. Uđu u to kolo i teško izlaze. Neki jednostavno ne žele izaći. Postoji izlaz ali ga namjerno ignoriraju. U takvim situacijama, postajem nijemi promatrač, onaj koji malo govori. Činim se hladna i distancirana ali zapravo nisam. Samo sam umorna od drama koje nemaju završetka - napisala je na Instagramu.

U jednom intervju pričala je i o svom životu s pokojnim suprugom Dinom Dvornikom. – Možda bih, da nisam bila s Dinom, imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena s tim se bačkati, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionirao drukčije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta na dan. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla ni na što drugo usredotočiti. A imala sam te borbe tko sam i što sam, to dođe s vremenom – kazala je Danijela.

VIDEO: Marko Perković Thompson najavio novi koncert! Evo gdje će nastaviti povratničku turneju