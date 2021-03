Hrvatica u Hollywoodu glumila je u hit-serijama: 'Veselim se suradnji s Goranom Višnjićem'

Na HRT-u je prošlog tjedna završeno emitiranje nove serije autora Gorana Milića "What's Up America", u kojoj je sudjelovala i hrvatska glumica Ella Mische (31). Kako je i sam kazao Goran Milić, Ella je bila njegova "produžena ruka" u Americi, gdje mu je odradila nekoliko intervjua i koordinirala snimanja. Mische je rođena u Trogiru, gdje je živjela do 12. godine, kada se preselila u Ameriku. Dolazi iz umjetničke obitelji, otac joj je akademski kipar Nick Kačić, a majka Tommi Mischell poznata je glazbenica.

- Oduševljena sam prijemom gledatelja za seriju "What's Up America". Znala sam da će serija biti odlična, prvenstveno zbog briljantne ideje autora Milića i producentice Sandre Basso, ali i zvjezdanih profila ljudi koje smo intervjuirali. Dnevno dobivam na stotine poziva, poruka i e-mailova ljudi koji su nas gledali. Javljaju mi se i ljudi koje zanima kako bi se preselili ili radili u Americi, ili čak adaptirali svoju knjigu u filmski scenarij. Imam puno posla samo dok odgovorim svima. Čak se mislim i da otvorim YouTube kanal, priča nam Ella kojoj nije bilo lako snimati ovu seriju u vrijeme pandemije i lockdowna u Americi. no od početka je imala vjeru u projekt.

- Ljepota glumačkog posla je da možete promatrati ljude kroz njihove karaktere, a režiranje i produciranje filmova dali su mi dodatno samopouzdanje. Producenti su me prvo kontaktirali da budem suvoditeljica, a na kraju sam postala i producentica američkog dijela priče. Hrvatska ekipa trebala je doći u Ameriku snimati. No, javili su mi da nikog ne puštaju u SAD. Bila sam tužna jer sam ih stvarno željela upoznati, no na kraju je sve bilo na meni, kameri i tonu. Na kraju je sve ispalo jako uspješno, i zaista je odlično kako smo uspjeli napraviti sve te razgovore usprkos maskama, socijalnom distanciranju i lockdownu, kaže Mische.

Glumica se svaki put nasmije kada je pitaju za njeno odrastanje u Trogiru. Za nju je to divno sjećanje na vrijeme koje se čini kao u nekom drugom životu, a izgradilo je kao osobu.

- Trogir je prekrasno mjesto, moja ljubav prema njemu i obitelji tamo je vječna. Sjećam se mora, djeda i bake, ali i maminih koncerata. Kod nas je uvijek bila glazba. Odrasla sam u umjetničkoj obitelji, okružena glumcima i glazbenicima. Rekla bih da je gluma mene izabrala jer je uvijek bila oko mene, dodaje Ella koja kada se preselila u Ameriku nije znala engleski. Na početku nije dobro prihvatila novu zemlju, bila je buntovna. No jezik je naučila za mjesec dana.

- Bilo je vrlo teško, tada nije bilo mobitela i interneta pa sam hodala okolo s rječnikom i govorila sporo. Mislim da je odrastanje u dvije zemlje dar, jer sam prihvatila najbolje od oba svijeta, veli glumica koja je u New Yorku završila akademiju dramskih umjetnosti. Tamo je naučila sve o glumi jer su predavanja bila cijeli dan, a navečer probe. Nekoliko godina kasnije počela je producirati i režirati, što je samo nadogradilo njenu kreativnost. Na televiziji je glumila u hit serijama "Zakon i red" i "Tračerica", a ostvarila je i nekoliko uloga na Broadwayu.

- Na Broadwayu sam prvi put glumila u predstavi “Manhattan Lavander”, koju sam sama napisala. radi se o komediji o glumcima koji diplomiraju i odlaze u život. I tu sam spojila dva svijeta jer me lavanda uvijek podsjeća na Hrvatsku. Sretna sam što sam glumila u tim serijama, no ponosna sam što mi ove godine izlazi film "Kurt" u kojem glumim i kojeg sam producirala, a uz mene igra i Matthew Lawrence. Film govori o usponu i padu poznatog modnog fotografa i izlazi ove godine, kaže Ella koja će ove godine glumiti i u filmu "Severed Silence". u kojem igra i Goran Višnjić. Ponosna je što je dio tog američko-hrvatskog projekta, premda s Goranom nema zajedničkih scena. Za Dan žena izlazi i dokumentarna serija "Five", u kojoj će se kroz pet priča predstaviti žene umjetnice iz cijelog svijeta. Ella je režirala priču pod imenom "Harfa".

Naša je glumica u Americi upoznala puno slavnih kolega, a kako nam je otkrila, najveći utisak na nju ostavio je Timothée Chalamet.

- Upoznala sam ga zahvaljujući piscu i redatelju Johnu Patricku Shanleyu (dobitnik Oscara za najbolji scenarij za film "Opčinjena mjesecom", op. a). On je fantastičan glumac, ali i divna osoba! S kakvim guštom samo priča o glumi! Na Johnovoj božićnoj zabavi podijelili smo kolač jer oboje pazimo na kalorije, haha. Svakako moram spomenuti i Katherine Narducci (Charmaine Bucco iz Sopranosa, op. a.). Moram je spomenuti jer će se naljutiti ako je ne spomenem. Ona mi je veliki uzor, poput starije sestre, veli Ella kojoj je velika želja da uskoro glumi i u nekom hrvatskom filmu.