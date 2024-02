Hrvatica koja želi predstavljati Srbiju na Euroviziji: Bojim se da ne vratim 5 kg koje sam skinula

Srpski javni servis RTS nedavno je objavio je tko je u užem izboru za njihova predstavnika. Na popisu su brojna poznata lica, a među izvođačima se našla i hrvatska pjevačica Martina Vrbos koja će izvesti pjesmu ''Da me voliš''. Martina Vrbos već godinama živi u Srbiji gdje se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića. Vrbos je bila prilično odsutna s estrade i izgleda da je ovo njezin novi pokušaj povratka. Nakon što je otkriveno da će se Martina natjecati za Srbiju, brzo su krenuli neki negativni komentari na njen račun. Pjevačica koja se nikada nije libila reći što misli – pa je tako javno izjavila da voli njihova predsjednika Aleksandra Vučića – odlučila je u intervjuu komentirati cijelu situaciju.

Martina kaže da poruke koje dobiva ne smatra uvredljivima.

– Zašto uvredljive? Oko dobrog konja se prašina diže. Ja to gledam iz druge perspektive, tvoji te najviše i vole i mrze, tako da, eto, sad ovako, sutra onako. Meni to ne smeta previše, trudim se dati najbolje od sebe – rekla je za Kurir.

Dodala je i da je takve poruke ne uznemiravaju te da se ona bori samo u krevetu.

– Ma, tko mene može uznemiriti? Neostvareni ljudi koji imaju vremena iza ekrana svojih telefona voditi borbu... S kim točno? Sa mnom ne! Ja se borim samo u krevetu, a ovako se slatko nasmijem. Uz dvoje male djece nemam vremena ni čitati komentare svih tih "doktora znanosti", ali evo, obećavam, čim uhvatim malo vremena, pročitat ću. Ja sam žena koja je u glazbenoj industriji i sve što radim je showbusiness. Ako nisam u stanju podnositi komentare, kritike, napade, onda trebam biti službenica na šalteru, a ne pjevačica. Sve je to dio posla koji je ponekad lijep, a ponekad ružan, kao i svaki drugi.

Kaže da se ne boji i da se ne osjeća ugroženo, no ono čega ju je stvarno strah jest da ne vrati pet kilograma koje je jedva skinula. Napominje da se ne osjeća sigurno pokraj slatkiša.

Glazbenica kaže da njene roditelje također ovakve stvari ne pogađaju.

– Moji su roditelji skromni i pošteni ljudi, u penziji su, puni su života i životne radosti. Imaju veliko društvo, puno prijatelja i ovakve stvari gotovo da ne dopiru do granica njihova života. Nitko ih ne dira, nemaju neugodnosti i već su navikli da se oko mene uvijek stvara neka gužva, prije svega zato što sam iskrena i otvorena, što u ovom poslu ponekad nije dobro.

Vrbos garantira da je ženama važnije da mogu jesti što hoće, a da se ne udebljaju nego da nađu muškarca svog života.

– Sinonim za mršavljenje je Martina Vrbos! To je moja najveća boljka, neprijatelj s kojim sam u konstantnom ratu, pa mi ovi drugi, medijski ratovi ne predstavljaju neku dramu. Kad bi ljudi znali koliko se osjećam ugroženom kada su kilogrami u pitanju, ne bi ni pokušavali uvući me u druge konflikte. Manje-više sve žene imaju tu borbu s kilogramima i, kad kažu da je ženi najvažnije da nađe muškarca svog života, mogu skoro garantirati da je većini najvažnije da mogu sve jesti, a da se ne udebljaju. Veliki je to ring u kojem je neprijatelj iskusan i stalno budan. Pored male djece, teško stižem vježbati redovito, ali se onda snalazim na drugi način. Trudim se da ne jedem ono što deblja i to je trenutačno moja najbolja dijeta.

Prisjetila se i vremena kada je radila u striptiz klubu u New Yorku. Ispričala je kako je to puno drukčije nego u Hrvatskoj te da se nije skidala tamo već je pjevala, a i da ju je jedne večeri došao slušati i Russell Crowe.

– Nisam bila plaćena za večer, zarađivala sam honorar kao pjevačica u klubu. Usprkos filmovima koje gledamo i fami koja se stvara oko toga, to je zapravo pristojan svijet koji je došao slušati izvanredne talente i uživa u dobrom nastupu, a to nije bio striptiz. Nisam imala loših iskustava, tada ni bila svjesna svoje pojave i karizme na sceni. Pjevala sam poznatima kao što je glumac Russell Crowe i mnogim velikim muzičkim i producentskim zvijezdama. To nisu ljudi kojima su važne ženske grudi koliko im je važan glazbeni nastup. Od takvih ljudi dobivala sam ovacije i gotovo jednominutne aplauze.

