Hrvatica je favorit za pobjedu u srpskom talent showu, sve je osvojila glasom, ali i tužnom životnom pričom

Hrvatica Natalie Balmix posljednjih mjeseci postala je jako popularna u Srbiji, gdje nastupa u talent showu IDJShow. Publiku osvaja pojavom, scenskim nastupom i nevjerojatnim vokalnim sposobnostima, a njena videa imaju na tisuće pregleda.

- Sve želje su mi ispunili, svatko je predložio svoje ideje i lijepo smo se sve dogovorili. Nisam morala misliti ni o najmanjoj sitnici uz njih! A Darko, za njega nema dovoljno dobre riječi... Za njega i njegov rad. Sva moja očekivanja su ispunjena, nisam očekivala da će produkcija dati toliki angažman oko nas i da će se toliko truditi. Mislim da se nijedno natjecanje na Balkanu ne može usporediti s IDJshow-om. Također, mislim da ljudi koji se bave nama i tamo provode čitave dane s nama zaslužuju jedno veliko poštovanje i zahvalnost - kazala je Natalie, koju u showu mentorira poznati hitmejker Darko Dimitrov.

Inače, Natalie je osim glasom gledatelje osvojila i svojom životnom pričom. Bila je u braku u kojem se rodio njen sin Ivan.

– Ivan je kao ja, borac. Mislim da će biti jako pametan. Ja vjerujem u ljubav i ušla sam u sve to kao jedna naivna djevojčica i onda kao ljubav pokreće sve. Ne, ljubav pokreće poštovanje. Nisam imala takvo viđenje o braku i tome svemu. Ja sam samohrana majka koja ne odustaje, to što se meni dogodilo ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Bilo me je sramota pogledati se u ogledalo, ali onda sam rekla sama sebi to je sada tako. Ili ćeš ostati na dnu ili ćeš zadnju slamku spasa uzeti – istakla je Natalie kroz suze.

Dodala je kako se jedva izvukla iz tog perioda i da je njena obitelj definitivno bila i njena najveća podrška, te da je upravo zbog njih sada tu gdje jest.

VIDEO: Jakov Sedlar napao misnitricu kulture