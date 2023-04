Hrvat je redatelj filma koji je zaradio 204,6 mil. dolara: 'Moja obitelj je s otoka Pašmana i Ugljana'

Pozdrav svima! Ja sam Michael Jelenic, ja sam jedan od redatelja filma "Super Mario Bros.". Američki sam Hrvat, moja obitelj je s otoka Pašmana i Ugljana. Mislim da nitko iz moje obitelji nije mogao ni zamisliti da će njihov sin ili unuk imati premijeru filma u Zagrebu. I moja obitelj i ja vrlo smo uzbuđeni. Hvala vam za podršku i nadam se da ćete uživati u filmu – riječi su kojima se na prošlotjednoj premijeri u punom kinu Cinestar Arena IMAX publici obratio Michael Jelenic.

Sada znamo da Jelenic nije mogao zamisliti ni da će visokobudžetni crtić porušiti praktički svaki rekord u svojem prvom vikendu. Za uskrsni vikend film "Super Mario Bros." zaradio je na američkim blagajnama 204,6 milijuna dolara i još 377 milijuna globalno. To je više i od "Jurskog parka: Carstvo" kao i od "Brzih i žestokih 9". Najbolji je to prvi vikend za neki animirani film, kao i za film temeljen na videoigri.

Poput Mickeyja Mousea

– Blagajne su samo rasle i rasle. Nevjerojatan svjetski početak, film ima otvoren put prema rekordima – kazao je Jim Orr, predsjednik distribucije Universala, pod čijom je kapom crtić napravljen. Universal je s Illuminationom i Nintendom uložio 100 milijuna dolara u produkciju animiranog crtića o braći Mariju i Luigiju. Ali budžet, dakako, nije sve. Super Mariju je uspjeh na velikim ekranima donijela nevjerojatna animacija, ali i duga tradicija jer je prva igra sa simpatičnim brkatim vodoinstalaterom izašla prije čak 40 godina. Bio je to nevjerojatan start platformskih igara na ručnim i fiksnim konzolama, a tvorci Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka vjerojatno nisu ni u primisli imali da će njihova igra postati jednom od najvećih videoigara svih vremena.

U svijetu je prodano više od 58 milijuna kopija igre. U ovih 40 godina igralo ju je nekoliko generacija koje je sada na jednom mjestu, u kinu, okupio film.

– Za ljude u našoj dobnoj skupini koji su igrali originalnu igru postoji ta retro kvaliteta. Ali igra se nikada nije prestala igrati. Neki su se ljudi možda prestali igrati, ali ovi likovi nisu retro za Aaronovu i moju djecu. Ima nešto ikonično u vezi s ovim likom. On nije Pac-Man i nije prestao biti relevantan u 80-ima. Mario nikad ne odustaje. I oduvijek je videoigra bila dostupna. Ne morate biti gejmer da biste igrali Marija. Možete biti četverogodišnjak ili 70-godišnjak, i obitelji ga mogu igrati. Isti je pristup i kod ovog filma. To su jednostavno bezvremenski likovi: Mario je poput Mickeya Mousea! – kazao je Jelenic o crtiću rekorderu.

Isto tako, 30 je godina prošlo od prvog filma o Mariju Mariju i Luigiju Mariju koji je bio igrani. Marija je glumio Bob Hoskins, Luigija tada još mladi John Leguizamo, bili su tu i Dennis Hopper, Samantha Mathis i Lance Henriksen. Unatoč takvoj glumačkoj postavi, film je proglašen gotovo katastrofom. Čini se da je novi crtić pokazao u čemu je bio problem. Super Mario Bros. igra je koja se temelji na visokoj igrivosti, koja ne traži puno mozganja kao današnje megaskupe akcijske avanture u beskrajnim izmišljenim svjetovima. Tako i filmu realno ne treba neka duboka priča, nego treba prenijeti atmosferu igre na ekran gdje će publika koja je s igrom odrastala vidjeti kako bi svijet igre izgledao bez da oni njime upravljaju. A to je današnjom tehnologijom sasvim moguće i ne treba zamjerati prvom filmu jer on nije mogao imati pristup takvoj tehnologiji, a od pojave igre do filma formirana je možda jedna generacija.

Svoje glasove u crtiću pristali su dati Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, pa i Juliet Jelenic, kći Michaela Jelenica. Ali i Charles Martinet, koji je svoj glas posuđivao braći u videoigri, sada je u ulozi njihova oca. Njihovi glasovi stoje iza likova koji prolaze suludu akciju koja stalno ubrzava i doista je osjećaj kao da se nalazite ispred nekog svijeta u kojem dvojica braće i čudovišta koja izbjegavaju i udaraju postoje. Nakon neuspjeha igranog filma Nintendo iz opreza nije davao prava za snimanje novog filma o superbraći. Vremena se, međutim, mijenjaju pa je Shigeru Miyamoto ponovo razvio interes za snimanje filma nakon što je Nintendo počeo pridruživati svoje starije igre svojoj usluzi Virtual Console, a suradnja je već postojala s Universalovim Parks & Resortsom kako bi se stvorio živi svijet, Super Nintendo World.

Zato se susreo s osnivačem Illuminationa Chrisom Meledandrijem. Illumination je, dakako, jedan od najvažnijih računalnih studija za razvoj računalno generirane grafike. Nakon nekoliko godina razgovora, 2018. pao je dogovor o filmu, za dvije godine počela je produkcija, 2021. objavljen je popis glumaca koji će posuditi glasove. "Super Mario Bros." jedan je od onih filmova o kojima se mišljenje kritike ne poklapa do kraja s mišljenjem publike. Mišljenja profesionalnih kritičara su podijeljena, na specijaliziranim portalima poput IMDB-a film ima visoku ocjenu 7,7, a onda su blagajne potukle sve predrasude. Interesantno je kako je javnost doznala da će upravo Michael Jelenic sa svojim kolegom Aaronom Horvathom, s kojim je stvorio seriju i film "Teen Titans go!", raditi i film o Super Mariju. Jednostavno, jedan od djelatnika Illuminationa stavio je film na popis tvrtkinih projekata na svojem LinkedIn profilu. I Horvath i Jelenic željeli su napraviti film koji će biti koliko god je to moguće vjeran igri.

Izbacili 13 filmova

– Bio sam stvarno zainteresiran za projekt jer tijekom mog odrastanja bilo je nekoliko točaka u pop-kulturi koje su zaokupile moju maštu. Nisam baš bio tip od "Ratova zvijezda", ali bio sam dijete Super Marija. To je bilo točno u mojim formativnim godinama. Imao sam dosta pozadinske priče u glavi i mislio sam da bi bio zabavan izazov preuzeti emocije iz videoigre i pretočiti to u narativ filma. A rad s legendarnim tvrtkama poput Nintenda i Illuminationa učinio je to tako uzbudljivom prilikom za nas – govorio je Jelenic u vrijeme produkcije.

Nije to mogao biti sretniji brak – dvojica nevjerojatno kreativnih redatelja crtića koji su imali veliku uspješnicu u suradnji s Illuminationom koji je bio izbacio 13 dugometražnih filmova do sada koji su prosječno zarađivali nešto manje od 700 milijuna dolara, među njima "Kako je Gru ukrao mjesec", "Tajni život ljubimaca", "Kako je Grinch ukrao Božić"... Jelenic je, dakako, danas u Americi vrlo poznat. Njegov otac Albert bio iz sela Ždrelac na Pašmanu i emigrirao je u SAD 1965. godine kako bi studirao strojarstvo. U braku je s Maggie Martin Jelenic, potpredsjednicom kreativnog marketinga za film i televiziju u Sony Music Publishingu, i ima troje djece.

