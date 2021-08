HRT-ova voditeljica: 'Na posao stižem prije 6 sati ujutro, a sina veseli kad me vidi na TV-u dok se sprema za vrtić'

Voditeljska ekipa emisije "Dobro jutro, Hrvatska" ponovno je u punom sastavu. Samo sedam mjeseci nakon poroda, pred kamere se vratila simpatična voditeljica Maja Ciglenečki (33). Nekoliko dana prije Božića HRT-ova voditeljica na svijet je donijela drugog sina, a kako je izgledo njezin povratak užurbanoj svakodnevici, kako je stariji sin Luka prihvatio dolazak mlađeg brata Leona, ali i je li ikada požalila što joj karijera nije krenula u drugom smjeru, Maja otkriva u intervjuu za Večernji list.

Nakon nekoliko mjeseci izbivanja zbog rodiljskog dopusta, nedavno ste se ponovno vratili na male ekrane. Je li bilo teško vratiti se užurbanoj svakodnevici s obzirom na još jednog malenog člana obitelji?

Manjak sna i ubrzani ritam života već su neko vrijeme moja svakodnevica, tako da povratak na posao nakon Leonova rođenja nije bio prekretnica. Uz supruga, bake i djedove, lakše je složiti dnevni raspored koji će dobro funkcionirati.

Kako je izgledao prvi radni dan?

Prvi radni dan prošao je odlično. Odradila sam ga s puno motivacije i elana, sretna i uzbuđena što se ponovno družim s kolegama, ali i gledateljima koji su uz nas iz jutra u jutro. Osjećala sam se kao da nikada nisam ni otišla.

Foto: Facebook/Dobro jutro, Hrvatska Poznato je da ste bili vrlo mažena i pažena trudnica u redakciji. Kolege su vam čak nosili i doručak prije emisije. Jesu li i sada tako ljubazni prema vama?

S kolegama imam odličan odnos. Cijenimo se, poštujemo, uživamo u zajedničkim smjenama koje su uvijek ispunjene smijehom i pozitivnom energijom. Sjajni su prema meni i sada, baš kao i prije odlaska.

S kime ste iz redakcije "Dobro jutro, Hrvatska" najbolje "kliknuli"?

S cijelom redakcijom, s ozračjem i toplinom naše emisije i s divnim ljudima oko mene. Ne bih mogla nikoga izdvojiti. Mi smo pravi mali složni kolektiv koji odlično funkcionira upravo zahvaljujući našim različitostima. To je ono što nas obogaćuje i daje nam svježu perspektivu.

Uz televizijski angažman, prije poroda paralelno ste radili i na radiju. Jeste li se vratili na radio? Koji vam medij trenutačno više odgovara?

Na radio sam se vratila početkom srpnja. Budući da su mi urednici Zlatko Turkalj i Jadranka Rilović ponovno ukazali povjerenje i dali mi maksimalnu slobodu pri uređivanju emisija, s velikim sam zadovoljstvom ponovno sjela za mikrofon. Što se rasporeda i usklađivanja obveza tiče, radio i televizija mi podjednako odgovaraju jer je vrijeme koje ondje provedem gotovo jednako; i radijske i televizijske smjene počinju vrlo rano pa i završavaju prijepodne. Oba su mi medija draga i pružaju mi priliku da se usavršavam.

Kako je stariji sin Luka prihvatio dolazak mlađeg brata? Pomaže li vam oko bebe? Ima li pomalo ljubomore?

Luka je jako brižan. U fazi je kada u svemu želi pomoći, upija sve što radimo i govorimo i prema Leonu ponaša se zaštitnički. Našu malu obitelj shvaća kao cjelinu tako da nema ljubomore.

Kako vam je bilo ponovno uskočiti u priču s pelenama i bočicama? Jeste li ovaj put bili bezbrižniji?

Iskusniji smo i samim time opušteniji, manje se opterećujemo sitnicama i fokusiramo se na ono što je važno.

Zadaju li vam probdjevene noći problem ili ste se s time već navikli nositi?

Navikla sam funkcionirati uz vrlo malo sna, pa eventualno ukrasti koji sat poslijepodne za odmor dok i djeca spavaju. Rano ustajanje mi nije problem.

Diplomirali ste španjolski i engleski jezik. Jeste li ikada požalili što vam je karijera krenula u drugom smjeru?

I kada sam se upisivala na fakultet želja mi je bila baviti se televizijskim i radijskim voditeljstvom. Upravo zato sam istodobno upisala program za voditelje u elektroničkim medijima na jednom zagrebačkom poslovnom učilištu, a u odabiru fakulteta presudila je moja ljubav prema stranim jezicima. Zadovoljna sam smjerom kojim mi je karijera krenula, ne bih ništa mijenjala.

Kako stariji sin Luka reagira kad vas vidi na TV-u? Kako doživljava vaš posao?

Luka me uhvati na TV-u dok se sprema za vrtić, veseli se kad me vidi na ekranu. Zna i da pripremam materijale za emisiju, pa se navečer ušulja u radnu sobu i „pomaže" mi oko pripreme.

Foto: Facebook/Dobro jutro, Hrvatska Kako izgledaju pripreme? Je li zahtjevnija sama priprema za emisiju ili vođenje koje traje nekoliko sati?

Rekla bih da su pripreme i samo vođenje podjednako zahtjevni. Budući da emisija obuhvaća pregršt različitih tema, priprema je iznimno važna, pogotovo zato što tijekom emisije nema praznog hoda u kojem biste se na licu mjesta mogli dovoljno dobro upoznati s onime što slijedi. Međutim, kod emisija uživo česte su promjene i neočekivane situacije pa je, uz dobru pripremljenost, važna i sposobnost improvizacije.

Kada ustajete kad vodite emisiju? Imate li neke rituale prije samog pojavljivanja ispred kamere?

Vrijeme ustajanja varira od dana do dana, ovisno o tome kako se osjećam i koliko se brzo uspijem razbuditi. Slijede doručak, kava, frizura, šminka, a sada i dojenje prije odlaska iz kuće. Dolazak na HRT prije 6 sati te kratke konzultacije s dnevnim urednikom i suvoditeljem prije samog početka emisije. S gledateljima smo od 6.30.

Emisija "Dobro jutro, Hrvatska" pokriva širok spektar tema. Koje vas najviše vesele?

Uvijek volim ugostiti ljude koji su uspješni u onome što rade, bez obzira na to radi li se o sportu, glazbi ili nekom drugom području. Drago mi je kada priče iz naše emisije motiviraju gledatelje na pozitivne promjene u životu.

Pamtite li neku priču s televizije ili radija koja vas je posebno ganula ili rastužila?

Ne bih mogla izdvojiti neku konkretnu priču, no uvijek sam emotivna kada su u pitanju djeca kojoj treba bilo koja vrsta pomoći. Na to sam iznimno osjetljiva. Živimo u specifičnom vremenu s obzirom na pandemiju.

Smatrate li da ljudi u pandemiji više vjeruju medijima nego što su vjerovali prije?

Nažalost, mislim da se događa upravo suprotno. Bombastični naslovi i senzacionalizam koji sve češće susrećemo rijetko ulijevaju povjerenje, barem na duge staze.

Mnoge majke muku muče s viškom kilograma nakon poroda, no čini se da je vas taj problem zaobišao...

Kilogrami su nakon poroda odlazili istim tempom kojim sam ih i dobivala u trudnoći. Trudim se hraniti zdravo i provoditi vrijeme na svježem zraku koliko je to moguće. Za konkretne režime tjelovježbe nisam imala vremena, no nadam se da će se i to uskoro promijeniti.



U vrijeme društvenih mreža često je izgled na prvom mjestu. Smeta li vam to? Je li bilo situacija u kojima vam je izgled bio otegotna, a ne olakotna okolnost?

Mislim da polako dolazi do zasićenja lažnim predstavljanjem stvarnosti kakvo često susrećemo na društvenim mrežama. Čini mi se da u moru fotošopiranih i filtriranih fotografija ljudi počinju tražiti ono što je prirodno i stvarno. To je važno ponajprije zbog mladih koji, bombardirani lažnim savršenstvom sa svih strana, teško grade samopouzdanje misleći da su lošiji od drugih. Ne sjećam se situacija u kojima mi je izgled bio otegotna ili olakotna okolnost, ne razmišljam na taj način. Trudim se kvalitetno obavljati svoj posao i nadam se da će me i drugi promatrati kroz prizmu mog rada.

Foto: Katarina Banić Čini se da privatni život ne volite pretjerano izlagati na društvenim mrežama. Kako vaš suprug reagira na vašu prepoznatljivost? Zazire li od medija?

Mislim da bi privatni život i trebao ostati privatni. Suprug i ja se u tome slažemo, a djecu ionako nismo nikada izlagali društvenim mrežama.



Kakvi ste privatno? Što volite raditi kad ulovite malo vremena samo za sebe?

Vedra sam, društvena, emotivna i otporna. Trudim se ne živcirati zbog stvari koje ne mogu promijeniti i usmjeriti energiju na ono što je vrijedno pažnje i vremena. Slobodno vrijeme najradije provodim u prirodi u dobrom društvu ili na terasi uz šalicu kave i dobru glazbu.

Kakvi su vam planovi za ostatak ljeta? Gdje najradije provodite godišnji odmor? Imate li neku svoju morsku oazu?

Rado posjećujemo različite destinacije na Jadranu. Ukrast ćemo još nekoliko dana u kolovozu za kraći predah od obveza, no još ne znamo gdje ćemo ih provesti.

Što vas čeka od jeseni? Planirate li i neke nove radne projekte? Kakvi bi vas projekti još mogli usrećiti?

Moja radna jesen trebala bi biti vrlo slična ljetu, uz jutarnje emisije na HR2 i „Dobro jutro, Hrvatska". To su projekti u kojima se dobro osjećam i uz koje mogu uskladiti trenutačne obiteljske obveze. Imam sreću da radim ono što volim i sigurna sam da ću uživati u radnim mjesecima koji su preda mnom.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku sa Zdenkom Kovačiček