Horor u kući slavnog glumca: Upao mu s nožem u vilu pa vikao da će mu kuća izgorjeti

GBR, Dr.Strange Benedict Cumberbatch and Sophie Hunter attends a launch event for "Dr.Strange at Westminster Abbey in London. Dr. Strange, Westminster Abbey, London, England, 24, 10, 16. EXPA Pictures ? 2016, PhotoCredit: EXPA/ Photoshot/ Euan Cherry *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, SUI only***** EXPA/ PHT/Euan Cherry

Foto: EXPA/PIXSELL