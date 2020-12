Harry i Meghan predstavili svoj podcast, otkrivene i osobne anegdote

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pokrenuli su svoj prvi podcast koji rade za Spotify. Polusatni "Holiday Special" predstavio je poznate osobe, uključujući Eltona Johna i Jamesa Cordena, koji su razmišljali o protekloj godini i "dijelili lekcije, razmišljanja i nade za 2021. godinu".

U podcastu se mogu "osobne anegdote i inspirativne priče", dok gosti čavrljaju s Harryjem i Meghan o vlastitim životnim iskustvima.

U emisiji odaju počast onima koji su "doživjeli neizvjesnost i nezamisliv gubitak" tijekom teške godine i zahvaljuju zdravstvenim radnicima na njihovim žrtvama.

Par koji je u braku dvije i pol godine također izlaže vrijednost ljubavi govoreći svojim slušateljima "ljubav pobjeđuje".

- Drago nam je što ste ovdje. Kao što svi znamo, prošla je godina. I zaista želimo počastiti suosjećanje i dobrotu koja je pomogla toliko ljudi da to prebrode, rekao je Harry.

U svom audio dnevniku za podcast, Sir Elton John je rekao: "Bili smo usred turneje, a onda je krenuo COVID i vratili smo se u Englesku u svibnju, i bilo je vrlo čudno jer smo išli punim plućima i onda smo odjednom stali. Imam 73 godine i poludijabetičar sam, pa sam u rizičnoj skupini. Sve vrijeme sam bio sa svojom užom obitelji, suprugom Davidom i sinovima Zacharyjem i Elijahom, a s rodbinom sam u kontaktu bio preko Zooma."

Emisija završava romantičnom notom uz "This Little Light of Mine", pjesmu koja je svirala na vjenčanju Harryja i Meghan u kapeli Svetog Jurja u dvorcu Windsor u svibnju 2018.

- Od nas ću reći, bez obzira na to što vam život dobaci, vjerujte nam kad kažemo, ljubav pobjeđuje, rekla je Meghan.

Podcast je prva ponuda Archewell Audio u višegodišnjem partnerstvu sa streaming uslugom, kao dio njihove dobrotvorne zaklade Archewell. Očekuje se da će "prva audio produkcijska kuća" kraljevskog para kompletnu seriju isporučiti sljedeće godine.