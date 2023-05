Hanu Huljić dugo nismo vidjeli, a sad se pojavila u jednom važnom spotu

Glazbenica i skladateljica Hana Huljić Grašo (32) voli svoju privatnost i sve takvoga drži dalje od očiju javnosti, zbog čega je rijetko možemo vidjeti u javnosti. Pojavi se samo kada je neki važan događaj, ili poslovan ili privatan. A ovaj put se nije osobno pojavila u javnosti, ali je imamo prilike vidjeti u najnovijom spotu koji je objavljen u utorak. Radi se o novoj verziji naše hit pjesme koju je otpjevala Doris Dragović (62) - "Marija Magdalena". U novoj verziji "Mariju Magdalenu" izvode je Tonči & Orchestra ft. Doris Dragović, a u stvaranju obrade sudjelovala je i Hana Huljić.

"Eurovizijski tjedan počinje... Marija Magdalena 24 godine kasnije u crossover verziji. Ona se malo promijenila, a Doris i ja smo ostali isti", našalio se Tonči Huljić (61) u objavi kojom je na Instagramu najavio pjesmu.

Na YouTubeu su se već skupili pozitivni komentari.

"Maestralno", "Ovo je jedna od najboljih stvari u povijesti hrvatske glazbe! U šoku sam", "Ovaj Huljić sve što dotakne pretvori u zlato", samo su neki od brojnih komentara.

Inače, Doris nas je s ovom pjesmom predstavljala na Euroviziji 1999. godine u Izraelu. Doris je tada završila na visokom četvrtom mjestu, što je najbolji plasman Hrvatske na tom natjecanju, a ostvarila ga je i Maja Blagdan (54) s pjesmom "Sveta ljubav" 1996. godine.

Podsjetimo, Hana i Tonči i inače zajedno rade pa su tako zajedno skladali i prvu pop misu na svijetu - Misa Mediterana, koju su predstavili javnosti u srpnju 2021. godine.

- Presretna sam bila kada sam vidjela ponos u njegovim očima - kazala nam je Hana tada koja je imala potpunu slobodu u skladanju. Jedina uputa koju joj je dao bila je: "moraš razmišljati da je ovo dio koncerta". - Ja sam mu rekla da planiram polagani uvod, dosta romantični, međutim odmah mi je rekao da mu treba dramatičan uvod jer njegova misa završi nježno - kazala nam je Hana koja je s "njegovim" uvodom na kraju ipak više zadovoljna.

Ocu i kćeri ovo nije prvi put bio da skladaju zajedno, a Hana ne krije da uvijek bude nekih razilaženja u radu.

- Svatko ima svoje stavove o skladanju, međutim dosta smo i slični. Kad slušam ja njegove ili on moje, shvatimo da imamo sličan stil razmišljanja povodom gibanja melodije ili završetka neke fraze - kaže i dodaje da uvijek nekako na kraju shvati da je on bio u pravu.

A kako s Dalmatincima to obično biva, kada i dođe do sugeriranja jedno drugome, uvijek si izravno kažu sve, pa čak i ono negativno.

- Mi u kući ne pričamo u rukavicama i pogotovo ako je to netko tvoj onda možeš odmah izravno reći: e ovo ti ništa ne valja. Međutim, to bude rijetko kad i ako netko kaže da ne valja, onda to stvarno ne valja - naglašava. Ne krije koliko je ponosna na očevo kapitalno djelo u karijeri, a također smatra da je na neki način ovo i njezino glavno djelo.

