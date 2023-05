Lady Gaga progovorila o bankrotu: 'Tim mi je javio da sam bila dužna 2,6 milijuna eura'

Unatoč tome što je časopis Forbes bogatstvo pjevačice Lady Gage (37) procijenio na oko 150 milijuna dolara, odnosno 136 milijuna eura, te ju uvrstio među 100 najbogatijih samoostvarenih žena, i ona je u svojoj karijeri imala problema s novcima.

Točnije, nakon što je izdala pest singlova koji su završili prvi na ljestvicama, otišla je na popularnu turneju Monster Ball, koja je toliko dobro prolazila da su je odlučili produžiti malo. A ti nepredviđeni troškovi, unatoč tome što je rasprodavala arene gdje god da bi došla, stajali su je toga da je nakratko i bankrotirala.

"Zapravo sam bankrotirala nakon što smo prvi put produljili turneju The Monster Ball. I bilo je smiješno jer nisam znala!" priznala je pjevačica za Financial Times. A tu je vijest doznala od svog tima.

"Sjećam se da sam nazvala sve i rekla: 'Zašto svi govore da nemam novca? Ovo je smiješno, imam pet singlova broj 1.' A oni su rekli: 'Pa, dužna si 2.6 milijuna eura'", ispričala je.

Podsjetimo, Monster Ball Tour bila je njezina druga svjetska koncertna turneja, izvedena kao podrška njezinom prvom EP-u, The Fame Monster i koja se sastoji od popisa pjesama s tog i njezinog debitantskog studijskog albuma, The Fame. U sklopu turneje punila je arene i stadione od 2009. do 2011.

VIDEO: Stručnjaci o uspjehu Leta 3: O Hrvatskoj sada priča cijeli svijet