Hana Huljić u novom kreativnom pothvatu, evo što je spremila

Najmlađa članica kreativne dinastije Huljić umjetnica i glazbenica Hana Huljić zajedno s ostatkom obitelji, potpisuje glazbu i stihove zaraznih songova originalne kazališne glazbene komedije 'Žuta minuta' čija će premijera biti u Zagrebu.

Nedavno je izbacila svoju prvu autorsku pjesmu, ali njezin stvaralački duh ne miruje pa je radila i na songovima 'Žute minute' i istovremeno pisala orkestracije.

- Kod nas je uvijek užurbano i radno. Naravno da svatko ima svoje mišljenje o pjesmama i svi smo temperamentni, pa je potrebno naći kompromise i ponekad poslušati tuđi savjet. Nalazili smo se svi za klavirom tijekom nekoliko dana da vidimo na čemu smo, a našli smo se nekoliko puta i s autorima predstave, Igorom Weidlichom i Igorom Barberićem, pa bismo na licu mjesta po potrebi mijenjali pjesmu ili radnju. Doživjeli smo mnoge anegdote s Igorom Barberićem dok je improvizirao likove i nasmijavao nas cijelo vrijeme, a to ćete moći vidjeti u predstavi! - otkriva najmlađa predstavnica obitelji Huljić, te dodaje: “Zahvalna sam što mi se ove godine, nakon perioda 'traženja' otvorilo nekoliko prilika i projekata kojima sam se htjela baviti. Čeka me rad na daljnjem pisanju orkestracija i pokušavam uhvatiti vremena da odem u studio i radim svoje pjesme, tako da sam mirna kada imam svoju svrhu. Nadam se da je to tek početak onoga što ću još napraviti, a čim uhvatim vremena, želim se posvetiti i radu na svojim novim orkestralnim skladbama - govori Hana puna planova.

Glazbu i stihove, uz Hanu, potpisuju hitmejker Tonči, Vjekoslava i Ivan Huljić, a za režiju su zaslužni Hana Hegedušić i Igor Barberić koji je zajedno s Igorom Weidlichom i autor ove priče. Aranžmane je izradio Filip Gjud. Iza produkcije stoje B GLAD Produkcija i Tonika, s producentom Tadijom Kolovratom.

Premijera ovog komičnog 'polumjuzikla' će se održati u utorak, 14. svibnja s početkom u 20 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Protagonisti Hana Hegedušić i Igor Barberić utjelovljuju likove koji će vas nasmijati do suza, ali i natjerati da se zapitate koliko su daleko pojedinci spremni ići za ono što zaista vole, a sve se to zbiva na urnebesno zabavnoj audiciji za mjuzikl.

Hoće li se Innes napokon u potpunosti posvetiti ulozi u novom mjuziklu i hoće li Ante uz ulogu dobiti i neku stranačku iskaznicu? Je li možda entuzijast Roman spas za produkciju ili je to ocvala glumica Ursula koja se proslavila epizodnim ulogama u filmovima koje nitko nije vidio? I što je to zaiskrilo između redatelja i producentice? Zašto njih dvoje za vrijeme ove audicije imaju svoju „žutu minutu“? Dođite i pogledajte u novom (polu)mjuziklu zbog kojeg ćete na kazališni svijet gledati drugim očima!

