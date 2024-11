Otkriveno što Blanka Vlašić radi nakon priznanja supruga da su u otvorenom braku! Ovo nitko nije očekivao

Umirovljena atletičarka Blanka Vlašić posljednjih je tjedana top tema domaćih medija, otkad je njezin suprug belgijski novinar Ruben Van Gucht priznao javno da su u otvorenom braku. To njegovo priznanje, da su im dozvoljeni odnosi s drugim partnerima podiglo je veliku prašinu, s obzirom na to da je Blanka Vlašić poznata kao praktična vjernica te zajedno imaju i crkveni brak. Kada su je mediji tražili izjavu o priznanju njezina supruga, ona nije željela to komentirati.

Upravo suprotno tome, da komentira svoj privatni ljubavni život, jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki može se pohvaliti novom zavidnom pozicijom. Naime, na izvanrednoj skupštini Atletskog sportskog kluba Split (ASK) za predsjednicu kluba izabrana je upravo Blanka, koja je na toj poziciji naslijedila Ivana Veštića. - Sve odluke moraju biti javno dostupne. Sve mora biti jasno i transparentno. Znam s kojim se izazovima ASK suočava. Napravila sam dugoročni plan za oporavak kluba. Ispred nas su godine rada, ali vjerujem da zajedno možemo uspjeti - najavila je Vlašić, piše Zagreb.info. - Nakon godina natjecanja ponosna sam što imam priliku vratiti se. Klub me oblikovao kao sportašicu i osobu. Kao predsjednica želim pomoći klubu da se vrati gdje mu je mjesto, a znam da ne mogu sama niti smatram da sve znam - dodala je Blanka koja se sada skoncentrirala na posao, a privatan život još uvijek nije spremna komentirati.

Podsjetimo, domaća javnost ostala je zatečena intervjuom belgijskog novinara Rubena Van Guchta, supruga naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, a u kojem je priznao da su on i legendarna skakačica u vis u otvorenom braku, kao i to da Blanka zna za njegove avanture te ih odobrava. Prve sumnje oko odnosa Vlašić i Van Guchta pojavile su se tijekom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj ove godine, kad su u trenutku jednog javljana novinara zapažene ženske noge, a potvrdu da se nije radilo o pukim naklapanjima dobili smo upravo u spornom razgovoru na belgijskoj televiziji.

Naravno, korisnici društvenih mreža zgroženi su Rubenovim priznanjem, a svoje mišljenje iskazuju po komentarima ispod objava. Nekakav generalni konsenzus ide u smjeru osuda na račun nesvakidašnje prakse bračnog para i kritika prema javnom istupu Belgijca, a mnogi smatraju kako jedna velikanka poput Blanke ne bi smjela sebi dozvoljavati ovakva poniženja. - "Bio bi otvoren brak da oboje imaju nekog sa strane. Ovako on nju vara i još joj to kaže", "To nije brak ako je otvoren. Ona njega voli, ali mi se čini da se on voli okolo zabavljat i to ona prihvaća što se samim time ponižava jer može imat puno bolju i kvalitetniju osobu za sebe", "Ako je tako, čemu vjenčanje u crkvi?", "Mogao je prešutjeti. Ipak to utječe na njezine poslove. Ako im već paše takav brak. Ako ne, brzo će ona dalje", "Njihov crkveni brak je ništavan! Njegova izjava ga je poništila, nema dalje", "Ne znam što je odvratnije, njegova želja da ljudi saznaju kako žive ili gnusni komentari o toj temi" - piše većina ljudi na Facebooku.

Međutim, ima i onih koji su stali u obranu Rubena i Blanke: - "To je bar pošteno. Puno njih ima afere, a prave se da su vjerni, ali s njezine strane čudno mi je što je na to pristala i još se vjenčala u crkvi", "Ostavite ljude nek žive svoj život,a vi pokušajte sredit svoj", "Čuo sam puno stvari koje se mogu poistovjetiti. A s vašom privatnošću autsajderi se ne moraju truditi. Puno poštovanja", "Što je točno bilo šokantno? Koga boli stvar je li neki par 'klasičan' ili su u otvorenom braku. Dajte, ljudi, barem se primaknite drugoj polovici 20. stoljeća, kad nam je 21. stoljeće nedostižno daleko" - pišu oponenti većine.

Inače, Blanka je nedavno proslavila svoj 41. i 2. rođendan svog voljenog sinčića Monda. Dvostruko slavlje njihovih rođendan uslijedilo je nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht otkrio da njih dvoje imaju otvoren brak. Ruben je nakon toga odmah doputovao u Split te se na društvenim mrežama pohvalio kako uživa s Mondom. - Sretan rođendan čudesni čovječe - napisao je uz video u kojem se igra sa sinom, a supruzi Blanki nije čestitao rođendan preko društvenih mreža.

