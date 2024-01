Hana Huljić Grašo progovorila o vjenčanju i braku s Petrom: 'Mijenjali smo planove jer su nas pratili'

Hana Huljić i Petar Grašo izrekli su svoje sudbonosno "da" 19. veljače 2022. godine u crkvi svetog Dominika u Splitu. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli da crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je navodno imao dva kuma na vjenčanju prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča.

Svoju privatnost vole držati za sebe, no Hana je sada o braku s glazbenikom i njihovom vjenčanju progovorila za Gloriju.

- Prvotno smo planirali prošetati do crkve, ali na kraju je sve to bilo neizvedivo. Čak smo i crkvu promijenili jer se doznalo gdje će biti vjenčanje. Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja, znali su samo naši najbliži prijatelji, skoro ni oni. Novinari su nas u stopu pratili od kuće - objasnila je Hana i dodaje kako joj nije jasno da su fotografije s vjenčanja dospjele na portalima prije onih službenih.

Priznala je i da je Petar vrlo brižan otac te da mu sve ide od ruke.

- Samo njemu Alba odmah zaspe na prsima. Suprug je i otac kakvog želiš svima - priznala je, a hoće li Alba u budućnosti dobiti sestru ili brata, Hana je zaključila da bi zasigurno to voljela da se dogodi.

Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra. - Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je rekao Petar Grašo svojedobno. Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda Huljić i Tonči je rekao kako su stalno zazivali unuke i sad im se želja ostvarila.

