Grše i Miach s 'Fantazijom' na prvom mjestu, a triljski reper objavio je i novu pjesmu

Triljski reper Grše (28) i zagrebačka pjevačica Miach (26) nastavljaju svoju dominaciju na vrhu Billboard Croatia ljestvice. Naime, njihova zajednička pjesma "Fantazija" na prvom se mjestu nalazi već deset tjedana, a tu ostaje i ovoga tjedna. Ova pjesma u rekordnom se vremenu popela na prvo mjesto, a Grše u top tri ima i još jednu pjesmu. Radi se o suradnji s Mimi Mercedez pjesmi "Tokyo Drift" koja je na drugoj poziciji bila i prošlog tjedna, baš kao i pjesma koja je treća, "Monster" bosanskohercegovačkih glazbenika Jala Brata i Bube Corelli.

Na Billboardovo četvrto mjesto popela se pjesma "I Like The Way You Kiss Me" Artemasa, a zbog toga je na peto mjesto pala pjesma "Rosalia" Jala Brata i Bube Corelli. Na šestom mjesto nalazi se Breskvica s pjesmom "Čini", a na sedmom ponovno triljski reper Grše sa svojim velikim hitom "Mamma Mia". Top 10 zatvaraju Biba i Voyage s "Amsterdamom", Nikolija i Devito s "Nenormalnim likom" i Nikolija i Inas s "Viskijem". U top 20 ponovno se nalazi mnogo regionalnih glazbenika. Sajfer i pjesma "Karneval II" na 11. su mjestu, Coby i Rouzi s "Jao Mama" su na 12., a Buba Corelli s "Usta na usta" slijedi ih na 13., Popov i "Na haubi" su 14., a Hozier s "Too Sweet" je 15. Inas s "Yankauskasom" je na 16 mjestu, a Igor Buziv i Rasta s "Dim Dva" na 17., 18. mjesto uzela je pjesma "Naslovna" Amne i Bibe, a hrvatski glazbenik ponovno je tek na 19. mjestu. Ponovno se radi o Grši, pravim imenom Grgi Šipeku, i njegovoj pjesmi "Sip" koja se na Billboardovoj ljestvici nalazi već 59 tjedana. Top 20 završavaju Darko Lazić i Zera s pjesmom "Prezime".

Gršu na Billboardovoj ljestvici možemo sresti još jednom i to na 21. mjestu s pjesmom "Led" na kojoj je gostovao od svoje kolegice Miach. Slijede ih Hava s "Ona nije ja", Jala Brat, Buba Corelli i Baby It's Pablo i "Padam", Aleksandra Prijović i "Dam Dam Dam" te Designerica s pjesmom "Skakavacc".

Dodajmo da je triljski reper nedavno objavio i novu pjesmu "Dalmatino"s pratećim videospotom. “Dalmatino” je peti po redu singl s nadolazećeg istoimenog albuma, za koji još nije potvrđen datum objave. Novi singl nosi producentski potpis njegovih suradnika Mihovila Šoštarića Lockrooma i Elmara Žerića El Maara. O novoj pjesmi “Dalmatino” Grše je putem svojih društvenih mreža kratko otkrio: “Peti singl "Dalmatino" s istoimenog albuma. Za svu vjernu publiku i ljubitelje tvrdog repa, ovo je poklon Vama.”