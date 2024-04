Peco i Silvia pokazali romantičnu stranu nasred Beograda, nisu se obazirali na poglede

Ljubavni i glazbeni par Silvia Dvornik i Marko Pecotić-Peco nakon priznanja njihove veze često na društvenim mrežama pokazuju koliko su zaljubljeni. Silvia je na Instagramu napisala kako su prethodnih dana nastupali u Hvaru, Zagrebu, Beogradu i Splitu, a osim svoje fotografije objavila i video na kojem s Pecom pleše na ulicama Beograda. Par se nije obazirao na poglede nego su romantičnim plesom i poljupcima pokazali koliko su zaljubljeni.

Godinu i pol dana nakon što je on obznanio da se zbog nje rastaje od supruge Irene, zbog čega su se našli na meti kritika, za In Magazin iznijeli su svoju stranu priče.

"Nisu to lijepe stvari, ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade samo iz svoje dosade ili obijesti. I ja i ona i dalje stojimo tu, zbog toga što vjerujemo u sve ovo, a ne zbog toga što je netko nešto rekao. Ne slušamo ničije priče nego gledamo jedno drugo, slušamo što nam srce govori i tako je bilo i tako će i biti'', rekao je Marko.

''Prirodni tijek je bio takav da smo malo bili izignorirani, ali to je sve sastavni dio života. Nešto smo iz toga i naučili, nešto dobili, nešto izgubili, ali evo, nakon tog jednog šikaniranja opet je prošlo to jedno razdoblje gdje smo počeli normalno dalje.'', dodala Silvia. Oboje su rekli i kako su s bivšim partnerima ostali u dobrim odnosima.

"Mi imamo obaveze svatko od nas i prema svome životu koji smo ostavili, tako je to i ostalo, stvarno u dobrim odnosima. Samo što to nikoga ne zanima. Ljude zanima nered, zato oni i izmišljaju i pišu o neredu, a Silvija i ja i svi drugi oko nas znaju da je to stvarno sve ok i da nema straha. I da ono što smo odlučili, a to je neki drugi korak i ne živjeti kako su ljudi navikli da se živi, da se stavljaju stvari pod tapet. Nismo naravno naišli na odobrenje i svi su se srušili baš na nas. Svatko tko nas upozna zna da mi nismo onakvi kakvi nas zapravo prikazuju i to najviše zapravo boli", istaknuo je Peco.

Marko je s bivšom suprugom Irenom bio u braku 17 godina i zajedno su dobili dvojicu sinova, a ona je nedavno na društvenim mrežama vratila svoje djevojačko prezime.

