Grdović opleo po Houdeku: 'On je ljubomoran i posesivan'

Splitski festival je prošao, pobjednici su proglašeni, ali prašina oko najstarijeg festivala zabavne glazbe se ne smiruje. Naime, nakon što se pjevač Jacques Houdek na svojim društvenim mrežama kritički osvrnuo na pjevače na retrospektivnoj večeri jubilarnog 60. Splitskog festivala, rekavši kako bi "neki pjevači trebali potražiti profesionalnu pomoć, a uvjereni su da im nije potrebno raditi na vlastitom pjevanju".

- Tako se javno izložiti, blamirati. Ne razumijem. Svi imamo svoje dobre i manje dobre dana. I sam bih najradije s YouTubea poskidao neke svoje snimke. No, zaboga, pa neki nivo kod profesionalaca nikada ne pada - bio je oštar pjevač na Facebooku, a onda je uslijedio i odgovor Mladena Grdovića.

- On je ljubomoran čovik. I posesivan. Iako lipo piva, to mu ne mogu osporit. Ali ne valja mu to gađanje iz čistog mira. Prije svega, izgadija je time grad Split - rekao je Zadranin za 24 sata nakon nastupa na Prokurativama dodavši: "Da je on tu piva, drukčije bi govorija. Ako sam ja nekoga nekad izgadija, to je bilo jer je taj netko prije toga rekao nešto loše o meni".

Podsjetimo, protekli vikend u Splitu prošao je u znaku dobre pjesme i 22 raspoložena izvođača na jubilarnom 60. Splitskom festivalu, a uvjerljivi pobjednici okruglog rođendanskog izdanja najstarnijeg festivala zabavne glazbe u Hrvatskoj su Lorena Bućan koja je pjesmom autora Tončija i Vjekoslave Huljić "Kako samo mater zna" dobila prvu nagradu žirija, a prvu nagradu publike dobili su Neno Belan i Zorana Kačić Čatipović s pjesmom "Čarobna stvar" u kojoj glazbu potpisuje Belan, a stihove Alka Vuica.

Odlično je prošao i Marko Tolja koji je osvojio drugu nagradu publike s pjesmom "O tebi ovisan", a drugu nagradu žirija osvojio je Tedi Spalato pjesmom "Ne zamiri vilo". Dalmatinski miljenici čije se pjesme glasno pjevaju Tomislav Bralić & klapa Intrade osvojili su treću nagradu publike pjesmom "Ostajem tu", a Goran Karan je ponio kući treću nagradu stručnog suda pjesmom "Dugo nisam bio mlad". Najbolji debitantski izvođač, odnosno izvođačica je Filomena s pjesmom "Izdalo me more", a najbolji aranžman pripao je Neni Belanu.

U povodu 60. godišnjice festivala uručene su posebne nagrade Jovici Škari, Đorđiju Peruzoviću i Stipici Kalogjeri, dok je Tomislav Mrduljaš dobio godišnju nagradu Hrvatskog društva skladatelja za sustavu višegodišnju afirmaciju glazbenog stvaralaštva kao direktor Splitskog festivala kao i za veliki autorski humanitrani koncert Zovem prijatelje svoje održanog prošle godine u splitskom Hrvatskom narodnom Kazalištu. Priznanje za izuzetan doprinos hrvatskoj glazbi otišlo je u ruke Tea Trumbića.