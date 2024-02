'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac nakon prekida sa Stankicom javio se iz hladnijih krajeva: 'Dalmatinac'

Sudionik RTL-ovog reality showa 'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac aktivan je na svojim društvenim mrežama, a ovoga puta tamo se javio iz zimskih krajeva. Toni je objavio snimku na kojoj oko njega pada snijeg, a onda je otkrio gdje se nalazi. - Dalmatinac u Latviji - epizoda 3 - napisao je uz fotografiju latvijskog sveučilišta u Rigi. Toni je u Latviji i ranije boravio po četiri mjeseca kao gostujući profesor i znanstvenik.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, toni je prošle godine prekinuo vezu sa Stankicom Stojanović, svojom odabranicom iz showa. - Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – kazao nam je 32-godišnji Toni.

Par se upoznao u trećoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" u kojoj je ovaj splitski profesor bio Gospodin Savršeni. O svojoj ljubavi nakon završetka showa govorili su na društvenim mrežama, a Stankica je jednom prilikom na Instagramu napisala nekoliko misli o vezi na daljinu.

"Većinski susreti planiraju se strateški. S vremena na vrijeme dogodi se i pokoji ishitreni jer je želja jača. Kad vam sljedeći put ne odgovore na poruku, a vi se potrudite da nađete opravdanje, kad prihvatite 'nemam vremena' kao argument, iako to uglavnom ukazuje na različite prioritete... Željela sam prijeći 240 kilometara zbog 24 sata. Učinio je i on isto tko zna koliko puta", napisala je tada, a sada je izgleda njihovoj ljubavi došao kraj. Na Instagramu je Stankica objavila kako se seli, ali ne seli se iz Banje Luke u Tonijev Split nego u stan koji je samo 500 metara udaljen od stana u kojem je dosad živjela u Banjoj Luci.

