Gospodin Savršeni pokazao fotografiju iz mladosti i našalio se na svoj račun

Mijo Matić (29), vatrogasac koji je u drugoj sezoni RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' pokušao pronaći djevojku za sebe, na Instagramu je objavio fotografiju snimljenu kada je imao samo 17 godina.

- Što je s frizurom, napisao je Mijo pokraj fotografije i našalio se na svoj račun.

Inače, Mijo je prije nekoliko mjeseci objavio još jednu fotografiju iz mladosti, na kojoj nije imao razvijene mišiće kao danas. Tada je i napisao status o preobrazbi.

Foto: Instagram

- Potiskivanje je ozbiljna bolest. Preobrazba sebe samog je igra - to nije uopće ozbiljna stvar. Sve je to iskreno, ali ne i ozbiljno. Istinito, no nikad ozbiljno. Kvaliteta igre je uvijek prisutna u tome. To je sam duh preobrazbe. S pozitivnim ti stvaraš nešto iznutra. Izvana je sve samo jedna prilika; unutrašnje stvaranje je ono što je bitno. Naglasak nije na sukob sa svojom prirodom i nagonima. Nemoj biti negativan prema svojim energijama, prema bilo čemu što je u tebi. Budi pozitivan, a kad si takav, kad budeš u stanju pozitivno stvarati nešto iz samog sebe, postani i razigran. To je tvoja priroda. Zašto se sukobljavati s njom? Ti si je stvorio, ona je plod tvojih napora.

Želio si je imati i zato si je i napravio. Ti si je izabrao - to je tvoja sloboda. U pitanju je tvoj i samo tvoj izbor, napisao je Mijo.