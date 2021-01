Goran Navojec: Uloga Prke u 'Nestalima' jedna mi je od najdražih u karijeri

Uloga Prke u seriji “Nestali” glumcu Goranu Navojcu, miljeniku publike, još je jednom donijela nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine. Osim u seriji, filmovima i kazalištu, već četiri godine gledamo ga i kao člana žirija jednog od najzabavnijih showova u Hrvata. Uvijek veseli glumac otkrio nam je što mu znači još jedna nominacija, ali i kako se pripremao za ulogu za koju je nominiran.

Nominaciju za Večernjakovu ružu donijela vam je uloga Prke u seriji “Nestali”, za koju se trenutačno sprema druga sezona. Jesu li snimanja počela?

Ne, još smo u pripremama, trebali bismo početi snimati u drugoj polovici četvrtog mjeseca.

Kako ste se pripremali za ulogu vojnika Prke?

Ova uloga bila je specifična po tome što su pripreme bile psihičke, fizičke i taktičke.

U glumačkoj postavi uz vas je i Bojan Navojec. Postoji li među vama bratsko rivalstvo?

Ne postoji rivalstvo među nama, postoji nešto što je lingvistička kovanica gospodina Bojana Navojca, a to je bratoljubilački rat – s velikim “LJUB”.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 09.09.2016., Zagreb - Braca glumci, Bojan i Goran Navojec. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Dajete li savjete jedan drugome?

Da, da se čuvamo jedan drugoga. To su najbolji savjeti koje jedan drugome možemo dati.

U svojoj ste karijeri osvojili mnoge nagrade za razne angažmane. Koliko vam znači ova nominacija za Večernjakovu ružu?

Lijep je osjećaj da te najprije netko iz struke prepoznao i nominirao, a odluku ipak donosi publika bez koje sve ovo ne bi ni postojalo.

Spektar vaših uloga zbilja je zavidan. Od kazališta, filma, serija... nema gdje vas nismo mogli vidjeti. No u više navrata spominjali ste da i dalje “strahujete” za karijeru te da za svaku ulogu idete “ispočetka”.

Kao što kaže Bertolt Brecht: “Živimo u kršćanskom svijetu u kojemu se nikome nikad ništa ne oprašta”. Jednostavno je tako, to je vrlo stresan, ali i najzanimljiviji dio našeg zanimanja, nema stare slave. Od “lovorika” se u mom poslu ne može živjeti, poglavito zato što su glumci u Hrvatskoj potpuno diskriminirani kad je riječ o naknadi za izvođačka prava.

Je li pretenciozno pitati koja vam je uloga, od svih koje ste u životu igrali, najdraža?

Uloga Prke u “Nestalima” za koju sam sad nominiran sasvim sigurno jedna mi je od dražih. Ali i uloga načelnika Pere u filmu Filipa Šovagovića “Visoka modna napetost”.

Foto: HRT

Jedan ste od rijetkih koji se može pohvaliti inozemnom slavom. Imate li ambicije da se još više otisnete u inozemstvo?

Ne bih ja to zvao slavom, ja bih to nazvao nacrtom inozemne karijere. A preselim se svaki put kad radim vani. Danas više uopće nije potrebno živjeti u inozemstvu zbog posla jer se audicije uglavnom događaju online tako što pošalješ svoje materijale koje onda netko pregleda i prođeš li dva-tri kruga, onda odeš nekamo dodatno na audiciju. Kao što se ni pomorac ne odseli od kuće, već ode šest mjeseci ‘na vijađ’ i vrati se doma.

Da vam u ovom trenutku stigne ponuda za ulogu vani, biste li otišli?

Kad bi mi se svidio scenarij, ali i uvjeti, otišao bih onoliko koliko bi trebalo. Nisam se nikad toliko oduševio životom vani da bih se poželio tamo i preseliti bez konkretnog angažmana.

Četiri ste godine i član žirija u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato”. Sami ste rekli da ste najstroži član žirija.

Često u medijima kažem jednu stvar tako da poslije mogu to demantirati – to je moj koncept. Dakle, vrlo slično hrvatskim političarima, odnosno jednom velikom dijelu, da ne generaliziram. Razlika je samo što ja to radim namjerno (smijeh). Sve moje izjave u medijima podliježu pravu izmjene programa u bilo kojoj varijanti.

Dakle, ne biste rekli da ste najstroži?

Odgovor na to prepuštam publici, mislim da slika govori više od tisuću riječi. Vjerujem da svi koji prate tu emisiju vide kakav sam.

Je li važno samo dobro zabaviti publiku ili tražite i dosljednost u nastupu natjecatelja?

To je svakome u žiriju najteže pitanje. Ponekad je čarobna imitacija, ponekad fascinantna koreografija, pjevanje itd. Najljepše je kad se poklopi sve skupa što je često nemoguće jer natjecatelji iz tjedana u tjedan spremaju vrlo zahtjevne točke, a to je izuzetno komplicirano i naporno uz sve drugo u vezi te emisije – šminka, kostimi... Iznimno je teško ustanoviti jasne kriterije pa pokušavam tu uključiti i njihov trud jer koji put dobiju i neatraktivnu točku, a jako puno se s njom namuče, dok neki put dobiju točku s kojom nemaju puno posla, a ona ispadne izrazito zanimljiva.

Uskoro stiže i nova All stars sezona. Veselite li se?

Naravno. Tu će biti ponajbolji sudionici iz bivših sezona tako da mislim da ćemo svi imati priliku uživati u zvjezdanim kreacijama ovog All stars specijala.

Ako nam epidemiološke prilike dopuste da dodjelu Ruže održimo u HNK, koga ćete povesti na nju?

Prosudbenu komisiju Večernjakove ruže za sljedeću godinu.