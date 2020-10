Goran Navojec otkrio kakav je partner i koje kućanske poslove uvijek obavlja

Goran Navojec u hvaljenom filmu "Mare" redateljice Andree Štake tumači Đura, supruga naslovne junakinje koju glumi Marija Škaričić. Navojec i Škaričić i privatno su životni partneri, a 50-godišnji glumac u razgovoru za IN Magazin ispričao je kakva je on kod kuće i obavlja li kućanske poslove te je kazao kako muškarci često uzimaju žene zdravo za gotovo.

''Uvijek je tako. Sve je čisto oprano. Danas se sve više muškarci žale da im nije sve čisto, skuhano, oprano. Da moraju i sami ispeći jaja, hrenovke. Mi razgovaramo o predrasudama, to već odavno više nije tako - kaže Navojec. Na pitanje što misli kakav je on partner glumac je odgovori: - Fantastičan, fenomenalan. Kuham, perem, spremam, peglam. Moderan, zabavan. Mene ćeš rijetko naći da se izvalim i gledam seriju, a da neko drugi zvecka sa suđem. Ja se odmah dižem i preuzimam inicijativu. To ne dopuštam samom sebi, ali dopuštam svima oko sebe.

Priča filma "Mare" odigrava se ua Mare je senzibilna žena koja, premda predana suprugu i troje djece koje snažno voli, osjeća nezadovoljstvo vlastitim životom.