Goran Bare progovorio o odnosu sa sinom: 'Ne doživljava me kao oca, nemamo nikakav odnos. Žao mi je'

Glazbenik Goran Bare u intervjuu s Emilom Tedeschijem progovorio je od odnosu sa svojim sinom. Bare je rekao da iako sa sinom danas nema dobar odnos, da ga je očinstvo jako promijenilo. Da nije postao otac, kaže, danas ne bi ni bio živ.

Bare je u emisiji Drive by SMS Deutsch na Yammatu poručio da ga u 58. godini ne brine budućnost.

- Ne brine me jer jednostavno znam da sam proživio više od pola života. Što mene ima brinuti egzistencija. Sin mi je zbrinut i osiguran, za to se pobrinuo moj otac i ja također i to je to - kaže Bare.

Bare priznaje da sa sinom danas nema nikakav odnos, ali unatoč tome primjećuje da se promijenio otkad je postao otac:

- Jako sam se promijenio. Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav. Ja sam otišao iz selendre u Zagreb, koji je tada u regiji bio velegrad, da bih tu razvaljivao rock'n'roll. I tu sam ostao kao gastarbajter. A dijete odraste...

- Moje dijete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose.... Žao mi je, ali mi je drago da sam ga uspio odškolovati. Drago mi je da je završio dva fakulteta, mislim da je to dosta. On ne traži kontakt sa mnom. Osjećam gorčinu kod njega - kaže Bare i dodaje da sin ni ne sluša njegovu glazbu.

Podsjetimo, glazbenik nam je nedavno u životnom intervju otkrio nekoliko detalja o svom obiteljskom životu.

- Ja sam ga ostavio kad je imao pet godina i on me se zapravo ne sjeća. Živio je s bakom i djedom, u početku sam dolazio vidjeti ga. Oduzeli su mi vozačku dozvolu još '97., pa sam morao ići vlakom, a svi bi me nešto grlili i zvali čim bi me vidjeli. Pa mi se to nije dalo. On je krenuo na fakultet u Zadru pa smo se tamo viđali kad bih imao ondje koncert. Ali opet sam za....o, znaš. Sve me to više muči kako starim. Sviraš pa zaboraviš, pa mu ne stigneš na rođendan, zaboraviš mu čestitati, za....o sam, što da ti kažem. Miran Bare živi u Zadru, završio je dva faksa, francuski i engleski i filozofiju – rekao je glazbenik tada o odnosu sa sinom.

