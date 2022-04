Riječanka u 'Morbiusu': 'Glumila sam s Jaredom Letom, veličina tih studija je zastrašujuća. Još mi je uvijek sve nestvarno'

Jagoda Kamov još je jedna od glumačkih nada iz Hrvatske koje su svoju sreću i veće mogućnosti potražile izvan granica. Ova scenaristica, redateljica i glumica rođena je u Rijeci, a već petu godinu živi i radi u Londonu, a u tih posljednjih nekoliko godina imala je prilike glumiti u manjim ulogama u Disneyevoj novoj adaptaciji "Aladina", u filmu studija Warner Brothers "Fantastic Beasts and Where to Find Them", a njezina najnovija glumačka, a prva kaskaderska uloga je u Sonyjevu hit-filmu "Morbius" koji se upravo prikazuje u kinima.

Oduševila producenta

- Moj agent dobio je poziv od producenta Morbiusa da dođem na razgovor u studio Pinewood. Razgovor je bio jednostavan i nakon toga su me testirali ispred tzv. green screena - ispričala nam je Kamov kako je došlo do uloge u novom hit-filmu snimljenom prema Marvelovu stripu. Test ispred zelenog platna bio je dovoljan jer je producent bio oduševljen njezinim vještinama. Naime, 10 je godina trenirala ritmičku gimnastiku sa štapom stoga je uzela metlu, koju je jedinu pronašla u toj sobi a da je nalik štapu, i zamahnula par puta. Nakon tog testa producent se odlučio za nju između svih ostalih. "Morbius" je snimala ukupno tri mjeseca, a snimanja su trajala po 12 pa i 14 sati.

- Veličina studija u kojemu se snima na takvom velikom projektu je zastrašujuća. Puno ljudi neprestano ulazi i izlazi. Nikada ne znate tko su i što je njihov posao. Ali svi su vrlo ljubazni i slijede dosta stroge procedure. Zapravo postoje neka nepisana pravila koja vam nitko ne govori i jednostavno ih morate sami shvatiti. Svi se trude međusobno poštivati taj mir i slogu - kazala je i dodala da nije nikada sanjala da će se njezino ime naći uz najskuplje svjetske filmske produkcije. - Posljednjih nekoliko godina hodam Londonom u šoku. Mislila sam da ću možda dobiti uloge u kazalištu, ali na filmu ih nisam očekivala. Pogotovo na toj razini - priznala je. U "Morbiusu" glume velika glumačka imena poput Jareda Leta, Matta Smitha, Michaela Keatona i Adrie Arjone, za koju je izvodila neke kaskaderske scene. Ispričala nam je i da je Jareda Leta upoznala prvi dan castinga. - Upoznala sam ga na "green screen" testu. Svi su bili jako ljubazni pa tako i on. I radila sam na nekoliko scena s njim i njegovim kaskaderom – priznala je.

Kako kaže, uloge u tako velikim produkcijama dobivaju se samo preko agenta. - Morate imati agenta, "spotlight", "showreel" i tek tada ćete biti predloženli za posao. Ako im se sviđate, pozvat će vas na casting. A onda sve ovisi o vama - otkrila je glumica koja se za tu struku odlučila dosta kasno, u ranim dvadesetima, kaže. A kako se prije borila s depresijom, gluma joj je puno pomogla u tome.

Glumom protiv depresije

- Smatram da je gluma vrlo katarzično iskustvo, kroz glumu se oslobađam ljutnje, tuge i frustracije. Gluma je vrlo moćan način pristup emocijama i suočavanja s njima, način na koji um zamišlja i tijelo izvršava. Samopoštovanje je nevjerojatno važno u borbi s depresijom, a gluma mi je pomogla uspostaviti svoje samopoštovanje. Pomogla mi je da budem motivirana. Pomogla mi je da budem optimistična u pogledu života, što mi je ponekad potrebno jer nije lako. Jako sam zahvalna na mudrosti koju sam stekla kroz svoj glumački rad. Neprocjenjivo je biti u mogućnosti istražiti svoje emocije, biti ranjiv i naučiti kako cijeniti emocije drugih ljudi – iskreno nam je ispričala Kamov i dodala: - Također sam naučila kako prakticirati empatiju i suosjećanje u svom poslu, što je nešto što se nadam da ću nastaviti raditi na tome. Uvijek preporučujem ljudima da probaju glumu. Ne da postaneš glumac, već da naučiš razumjeti sebe. Koji su Vaši strahovi, Vaši snovi? Koja su vasa iskustva u životu učinila onim što jeste? Ne možete razumjeti samoga sebe ako ne znate što pokreće vaše ponašanje. Za mene gluma je moćan alat, a nadam se da će biti i za sve ostale.

Jagoda Kamov u Londonu se ne bavi samo glumom te trenutno radi na predstavi "The Dumb Man" kao redateljica. To je predstava, priča nam, o prihvaćanju, smrti i egzistencijalnim pitanjima. - To je također predstava o strahu od gubitka i stalnom porivu za poricanjem stvarnosti. Kada je stvarnost previše bolna za suočavanje, puno je lakše ostati u stanju poricanja. Kada poričete stvarnost, stvarate prazninu sa samo jednim odgovorom: iluzijom. Sve dok postoji iluzija, može se održati poricanje stvarnosti. Bol prestaje, a javlja se osjećaj slobode i kontrole. Ali to je lažna sloboda, jer uvijek postoji sukob stvarnosti koji vam gleda u lice - najavljuje Kamov. Predstava će biti premijerno prikazana u Londonu u kolovozu, a ako ostvari što je htjela od predstave, ističe, planira je donijeti doma, u Hrvatsku.

Inače, i kao mala oduvijek je osjećala da mora vidjeti i iskusiti drugačija mjesta i ljude "prije nego što mogu steći širu perspektivu o svijet i u potpunosti cijeniti ga".

- Oduvijek sam htjela putovati i vidjeti kako je van Hrvatske. Budući da je moj interes kazaliste, odlučila sam se preseliti u London jer je to jedno od najboljih mjesta na svijetu za kazalište - ispričala je.

U Hrvatsku zbog toga dolazi uglavnom ljeti, no zbog koronavirusa nije bila dugo.

U Hrvatskoj se kreativni poslovi ne shvaćaju ozbiljno

Kući je, kaže, puno teže dobiti posao u reklamama ili filmu jer jednostavno nema toliko redatelja i producenata. - Problem je u sustavu i mentalitetu ljudi. Kreativni poslovi nisu shvaćeni na ozbiljno razini. Hrvatska ima velikog potencijala za filmsku industriju zbog lokacije i sigurno ima jako puno talentiranih glumaca i kreativaca koji nisu dio zatvorenog sistema, ali nemaju prilike da se probiju jer mogućnosti su iza zatvorenih vratiju - kazala je i dodala da ipak vidi da se tržište polako otvara, a poručuje Hrvatskoj da kao država treba dati prilike ljudima koji nisu dio to zatvorenog sistema jer će prilike i otvorenost zadržati ljude.

A na takvu razliku u kulturi trebala se naviknuti.

- Bilo gdje gdje želiš ići obično ti treba sat ili dva. Moram dogovoriti datum unaprijed da se nađem s prijateljima. Ljudi su motivirani i ako želiš biti dio njegovog života moraš drzati tempo - ispričala je Kamov i dodala pak da se neki ljudi mogu u Londonu osjećati odsječeno ili usamljeno, s obzirom da je to veliki grad. A upravo se tako i ona osjećala na početku, ali vrlo brzo se snašla.

London je prometan i bučan grad, zaključuje, vrijeme je neraspoloženo, zrak je zagađen, skupo je i nije za svakog, ali ako imaš svrhu i cilj, London je sjajan grad.

