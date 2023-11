Glumica poznata po ulozi u seriji 'Seks i grad' preminula je, a vijest je potvrdila njezina obitelj

Glumica Frances Sternhagen preminula je u 93. godini, javlja Daily Mail. Slavna glumica preminula je prirodnom smrću u svom domu u New Yorku, a njezina obitelj objavila je izjavu u kojoj su potvrdili ovu informaciju te napisali: 'Nastavljamo biti inspirirani njezinom ljubavlju i životom'. Frances je dvostruka dobitnica nagrade Tony, a televizijskoj publici je poznata i po ulozi u popularnoj seriji "Seks i grad" u kojoj je u dvije sezone glumila Bunny MacDougal, nepodnošljivu svekrve Charlotte York koju u seriji glumi Kristin Davis.

Pamte je gledatelji i po ulozi u NBC-ovoj seriji "Kafić uzdravlje" u kojoj je glumila Esther Clavin, a za izvedbu Bunny i Ester bila je nominirana za nagradu Emmy. Sternhagen je tijekom svoje karijere utjelovila likove koji su imali moćan stav i odvažnost, a posebno je uživala u interpretaciji likova koji su bili čudni i ekscentrični.

- Moram reći da je zabavno glumiti te snobovske starije dame. Uvijek je zabavnije biti odvratan - rekla je Sternhagen u intervjuu za Los Angeles Times 2002. godine. - Poznajem takve žene i mogu ih dobro oponašati, pretpostavljam - dodala je u ovom intervju.

U seriji "Seks i grad" bila je vrlo smiješna kao Bunny, čije je zaštitničko ponašanje prema njezinu sinu Treyu (Kyle MacLachlan) njezinoj nevjesti Charlotte (Kristin Davis), život pretvaralo u pakao. U svemu se sinu miješa u život, a jedna od upečatljivih scena s Frances, koju izvršni producent serije Michael Patrick King izdvaja je i ona kada zatekne sina i buduću snahu tijekom seksa.

- To mi je najdraža scena. To je ista epizoda u kojoj se ona ušulja u Treyjevu spavaću sobu po noći kad je prehlađen i masira mu ljekovitu mast na prsa. Tada se Charlotte budi i obje mu mast stavljaju na njegova prsa. Radi se o zauzimanju terotorija, a sin je teritorij. To je i bolesno i erotično, a Franny je bila za to.- rekao je King.

VIDEO Alka Vuica objavila da joj je umrla majka. Svi smo tužni i bolni za tobom, bila si moja srodna duša