Glumac o iskustvu s kemoterapijom: 'Danas mi je jasno da više nikada neću biti ona osoba koja sam bio'

Glumac i producent Matija Jakšeković (39), kojeg mnogi pamte po ulozi u humorističnoj seriji 'Bibin svijet', još je u prosincu prošle godine za Večernji list otkrio kako mu je dijagnosticiran zloćudni tumor testisa. Bolest mu je otkrivena u fazi kada je karcinom već metastazirao na limfne čvorove jer je Matija, baš kao i mnogi, zbog pandemije koronavirusa neko vrijeme odgađao svoj godišnji sistematski pregled.

O svojoj bolesti otvoreno je progovarao i na društvenim mrežama, a sada je objavio i poduži status u kojem je otkrio kako danas izgleda njegov život i koliko su traga kemoterapije ostavile na njegovom organizmu.

- Prije točno godinu dana u ovo vrijeme, ležao sam u bolnici na drugom ciklusu kemoterapije, od tada sam dobio ogromnu količinu podrške od mnogih ljudi ovdje koje ne nikad nisam upoznao i zahvalan sam vam svima na tome od srca. No iako sam mislio da mogu zamisliti kako je ljudima koji su prošli kroz kemoterapiju, istina je da nisam imao pojma dok to nisam sam iskusio, između onoga mene prije raka i onoga što sam danas nalazi se cijeli svemir, danas mi je jasno da više nikada neću biti ona osoba koja sam bio - napisao je Matija u objavi uz koju je priložio i fotografiju kupovine koju je sam obavio nakon dugo vremena.

- Da bi dobili tek mali uvid u to što znači oporavak od takvog jednog liječenja bilježim ovdje jednu crticu s današnjim datumom. Dakle trebalo je proći cijelo ovo vrijeme da budem ponovo u stanju fizički obaviti inače jednostavne i uobičajene aktivnosti kao što je odlazak na plac. Znam da će mnogima ovo izgledati smiješno, no danas sam sretan jer sam ponovo u stanju obaviti tjednu kupnju samostalno, a da nisam potpuno iscrpljen i slomljen, te tom trivijalnom činjenicom sam se odlučio pohvaliti vama svima - poručio je glumac.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari njegovih pratitelja. "Divno, Matija", "Samo jako majstore", "Drago mi je radi tebe", pisali su mu prijatelji. U komentarima se javila i jedna žena koja je prošla jednaki put do ozdravljanja kao i Matija.

- Čestitke na uspjehu. To je osjećaj koji skroz mogu razumjeti, no netko tko to nije doživio ne može ni zamisliti. I ja sam isto toliko sretna svaki put kada zapravo uspijem ići negdje - napisala je.

Matija je ranije istaknuo i da se cijeli proces njegova liječenja odvio vrlo brzo. - Jedino što mogu jest biti zadovoljan i zahvaliti i dr. Jurencu iz KB-a Merkur, koji me operirao i koji me kao urolog vodi tijekom cijelog ovog liječenja te dr. Gamulin i dr. Gnjidić s KBC-a Rebro koje vode liječenje kemoterapijom – rekao je u prosincu prošle godine Jakšeković.

– Mislim da je jako važno naglasiti koliko je bitno na vrijeme otkriti karcinom. Dakle, bez obzira na pandemiju koronavirusa, svatko tko ima i najmanju sumnju da nešto nije u redu treba bez odgode napraviti pretrage, jednako kao što nitko ne bi trebao odgađati svoje redovite kontrolne preglede – kazao je za kraj glumac.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 01.12.2014., Zagreb - U Cineplexx Centru Kaptol premijerno je prikazan film Iza sna redatelja Igora Filipovica File. Matija Jaksekovic. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

