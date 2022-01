Glumac iz 'Mućki' otkrio je da ima maligni tumor i svima uputio apel: Otiđite na pregled

Glumac Patrick Murray našoj televizijskoj publici je najpoznatiji po ulozi Mickey Pearcea u kultnoj britanskoj seriji "Mućke" u kojoj je glumio u svim sezonama serija. Murray se putem Twittera ovaj tjedan javio svojim pratiteljima i obožavateljima i obavijestio ih je kako mu je dijagnosticiran maligni tumor na plućima. Objasnio je i što ga je potaklo da ode na pregled i savjetovao je svima koji osjete slične probleme kakve je i on imao da poduzmu korake i ode k liječniku.

- Neki dan sam vidio reklamu naše Vlade u kojoj se savjetuje svima koji pate od nadutosti, osjećaju bolove ili nelagodu u abdominalnom predjelu i imaju problema sa zatvorom da svog liječnika opće prakse da ih uputi na ultrazvuk. Pregled je sasvim bezbolan i može vam spasiti život - napisao je 66-godišnji britanski glumac na svom Twitteru te je upozorio svoje vršnjake da ne pripisuju ove simptome životnoj dobi i da svakako odu na pregled.

The other day I saw a gov advert advising anyone who has been suffering from bloating , pain or discomfort in the abdominal region and constipation to ask their GP

to refer them for an ultrasound exam .

It's quick totally painless and it can save your life .