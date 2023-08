Glumac iz 'Kumova' o traumatičnom iskustvu zbog kojeg je ostao bez posla i prihoda: Bio sam u vrtlogu očaja

Glumac Vladimir Tintor zvijezda je serije 'Kumovi' koja se prikazuje na Novoj TV. Od jeseni ćemo ga gledati i u novoj sezoni, a trenutačno snima nove nastavke s ostatkom glumačke ekipe. Tintor koji igra Aljošu Gotovca je otkrio neke detalje o sebi i seriji.

- Vratiti se na set meni je poput onih situacija kad se sa bliskom osobom silom prilika ne sretnete dugo. I onda kad se konačno sretnete, samo nastavite tamo gdje ste stali. S istom ljubavlju s kojom ste se nakratko rastali. Mi smo na 'Kumovima' jako povezana ekipa, već smo upisani u DNK jedni drugima, pa je, da odgovorim na pitanje, povratak na set kao neko prijateljsko okupljanje. Osim toga, snimamo već skoro dvije godine. Statistički gledano, više smo u nekim trenucima sa svojim televizijskim obiteljima nego sa svojim realnima, više sam u Aljošinoj odjeći nego u svojoj. Naravno da se tako povežeš s likom koji igraš, a i s ljudima s kojima svakodnevno radiš, tu, naravno, mislim i na tehničku ekipu, i svakako da mi je nedostajao taj svijet koji smo stvorili. Mala stanka bila je potrebna i dobrodošla, ali samo je pojačala veselje ponovnog susreta. Toliko sam zahvalan što su mi ti ljudi ušli u život unutar ovako dobrog i lijepog projekta da su mi doista nedostajali svi - rekao je za DNEVNIK.hr.

Prije nekoliko godina Tintor je proživio traumatično iskustvo, a u medijima se puno pisalo o njegovom privatnom životu.

- Baš posljednjih godina razmišljam o tome kako sam zahvalan na svemu što mi se dosad dogodilo u životu. Bilo dobro ili loše. I nije da priželjkujem loše stvari, dapače, ali svaka nekakva je nelagoda, htjeli mi to ili ne, prilika da nešto naučimo, prilika za neku lekciju. Pa kad već nelagoda naiđe, onda to trebamo iskoristiti za rast - rekao je glumac i nastavio:

- Te moje životne lekcije bile su doista teške, ali ne mislim da su teže od ičijih drugih. Čak su usporedbi s nečijim izazovima zapravo mačji kašalj. Svatko nosi svoj teret, križ, kako god to zvali. I kad već često ne možemo jedni drugima pomoći, najbolje što možemo učiniti jest barem ne odmagati drugima i ne otežavati ionako težak životni put. Život je lijep. I da, život je težak. Ali ga to ne čini ništa manje lijepim. Da sad mogu onom Vladimiru koji se tada našao u vrtlogu očaja reći bilo što, rekao bih mu: Bit će bolje, samo vjeruj! Kroz ovo očito moraš proći, ali proći ćeš. Samo vjeruj! - kazao je Vladimir.

Prije nešto više od godinu dana i u velikom intervjuu za EKRAN Večernjeg lista je ispričao neke detalje o tom periodu svog života.

- Trebalo mi je puno vremena da to što mi se dogodilo uopće i nazovem traumom. Moja generacija je odgajana da sve mora podnijeti i da nijedna trauma nije dovoljno velika da se mora odbolovati i liječiti. Također, rijetko tko od nas ima privilegij odvojiti vrijeme za izlječenje neke traume. Najčešće je moramo prehodati, jer život nas nemilice gazi. Moramo raditi, boriti se za egzistenciju, za život i najčešće mislimo da smo sami za tu traumu i krivi. Ostao sam bez posla i prihoda, preko noći sam bez znanja bio zamijenjen u predstavama koje sam tada imao na repertoaru. Trebalo mi je skoro deset godina da se oporavim od toga i tek sam se nedavno probudio sa stvarnim osjećajem da su svi tragovi te traume nestali. Ono što me je najviše u tome zaboljelo je to što su mi neki ljudi za koje sam mislio da su prijatelji okrenuli leđa, no s druge strane neki novi ljudi su ušli u moj život i pružili mi ruku u najtežim trenucima. Također, tada je cyberbullying bila nepoznanica većini ljudi, niti je bila ikako regulirana zakonom, tako da nije bilo puno šanse da se počinitelji uhvate.

