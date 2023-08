'Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten i prljav'

Današnji standardi, trendovi i očekivanja, kad je ljepota u pitanju, pred žene stavlja gotovo nemoguć zadatak. Pjevaćica Nina Badrić za InMagazin je kazala kako se danas vrši golemi pritisak na žene i njihovu ljepotu. Ističe kako svijet od žena traži savršenstvo, a da se muškarce drugačije tretira.

- Jedan ogroman je presing na žene, da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to onda jedan prototip prave žene. Danas te svijet traži da budeš instagramski popeglan i zapravo se mnoge cure operiraju da bi bile lijepe na Instagramu. Samo ne znam koliko ljudi shvaćaju da Instagram nije real life nego je to nešto gdje svi možemo lagati, svi možemo muljati, smatra Nina. Pjevačica je usporedila i standarde ljepote žena i muškaraca.

- Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imo trbušinu do zuba, njemu će uvijek naći i reći ''on je boemski šarmantan''. A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će bit ''Ma vidi ovu što se raspala!', zaključila je Nina. Badrić je nedavno za Hype TV govorila o ljepoti i braku.

- Pojma nemam hoću li se ponovno udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek unazad nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile od davnih dana. Da sreća zaista ovisi o nama, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Ja sam sebe sama stvorila, ja sam jedna od onih 'self made' žena. Meni je lijepo u životu, ne mislim da ću ostati uskraćena ako se drugi put udam. Ne dao Bog da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu me pokopati skupa s tim frajerom. Jednom tko je stao na žeravicu, drugi put je pametniji - iskreno je rekla Badrić.

Osvrćući se na godine kazala je kako je dok je bila mlađa uvijek žene u pedesetima doživljavala "kao babe", ali iz sadašnje perspektive to je sasvim drugačije.

- Prije su mi sve žene u tim godinama bile babe, ispričavam se i sebi i svima tih godina, ali ja sam mislila da su jednom nogom u grobu. A danas, nikad se bolje nisam osjećala - rekla je u intervju. Puno se pisalo o njezinom gubitku kilograma i promjeni prehrane, pa se spominjala i kako je izgubila 20-ak kilograma otkako ne jede meso, ali pjevačica kaže kako se nikada u životu nije ni udebljala niti smršavila 20 kilograma.

- Ono što je meni zanimljivo da se od prvog dana karijere meni secira izgled i kilogrami, ja se zahvaljujem svima koji se toliko brinu o mojoj kilaži - kazala je Nina i dodaje kako se oduvijek očekuje od žena iz javnog života da budu savršene, a ona se uvijek odupirala tome.

