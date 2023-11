Glumac iz domaćih sapunica prisjetio se problema sa zdravljem: Jetra mi je stradala, gubio sam snagu

Poznati srpski glumac Aleksandar Srećković Kubura, kojeg domaća publika pamti po ulozi Nemanje Lazarevića iz sapunice ''Ponos Ratkajevih'', ali i po seriji ''Zakon ljubavi'', otkrio je u novom intervju kako je u djetinjstvu imao ozbiljnih zdravstvenih problema kada je otkriveno da se zarazio hepatitisom B. - Nekim nesretnim slučajem, u svojoj 13. godini, odnosno u sedmom razredu osnovne škole, kada sam trebao primiti cjepivo koje su svi primali tada, ja nisam bio na prvom cijepljenju te sam morao primiti ponovljenu dozu i dok sam primao cjepivo nešto se dogodilo te sam zaražen hepatitisom B - ispričao je glumac, prenosi Blic.

Detaljnije je u nastavku objasnio kako je došlo do toga - U to vrijeme u Kraljevu, gdje sam išao u školu, cijepilo se onim starim iglama koje su se prije ubrizgavanja dezinficirale na plamenu. Nažalost, u toj gužvi, kada su tijekom ponovljenog cijepljenja došli do mene, igla nije bila dezinficirana. Igla na injekciji je poslije mene dezinficirana, tako da moj prijatelj koji je cijepljen nakon mene nije bio zaražen, ali ja jesam - ispričao je poznati glumac u emisiji "RTS Ordinacija". Govorio je i o simptomima koje je imao i zbog zaraze je morao mirovati mjesec dana i ležati u krevetu te mu je propisana stroga dijeta.

- Prvo sam dobio žuticu, kada su utvrdili uzrok žutice, shvatili smo da nemam kontakt s krvlju osim te injekcije, odnosno ponovljenog cijepljenja koja se dogodilo nekoliko mjeseci ranije, i tako sam zaključio da sam zaražen tada. Simptomi su bili veoma jaka žutica i bilirubin koji je bio nekoliko puta veći od normalnog nivoa. Jetra je bila jako napadnuta i dosta je bila otečena, imao sam mučninu i gubio sam snagu. Ne sjećam se jesam li imao i povišenu temperaturu, morao sam na rigoroznu dijetu i mirovanje. Trajalo je to dosta dugo. Moram sam ležati i mirovati dobrih mjesec dana, ne sjećam se kakvu sam terapiju primao - prisjetio se glumac tog ružnog razdoblja.

