VIDEO Glumac Idris Elba zaražen koronavirusom, kaže da još nema simptome

Glumac Idris Elba pozitivan je na koronavirus i odmah je odlučio otići u samoizolaciju. Hollywoodski glumac je vijest podijelio na svom Twitteru gdje je kazao da se zasad dobro osjeća i nema nikakve simptome.

- Jutros je test za COVID-19 pokazao da sam pozitivan. Osjećam se dobro, nemam simptome, ali sam u izolaciji otkad sam saznao da sam zaražen. Ostanite doma ljudi i budite pragmatični. Javit ću vam kako sam. Nemojte paničariti - kazao je Elba, umirujući obožavatelje.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ