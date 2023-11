Glumac Asim Ugljen objavio fotografiju s porno zvijezdom: 'Iscijedila me'

Glumac Asim Ugljen pozirao je u društvu potno glumice Marije Zadravec, poznatije kao Sweet Mary. Pratiteljima na društvenim mrežama napisao je kako je ispunio svoju veliku želju.

- Nakon toliko godina neispunjene želje, napokon su prepoznali moj potencijal. Kolegica Zadravec i ja nakon snimanja. Bome me iscijedila. I neka je. Oduvijek sam htio snimati takav format i želja mi se ispunila. Bilo je zahtjevno, no zabavno, ali mislim da sam bio ok. Kolegica je zadovoljna i zadovoljena. A ja sam imao lude sreće da za partnericu dobijem Mariju Zadravec, poznatiju kao Mery Sweet, svjetsku prvakinju u sexu, našu najpoznatiju glumicu u filmovima za odrasle, te od sinoć i dobitnicu nagrade za najbolju porno artisticu u industriji. Uvijek sam imao najbolje partnerice. A sad sam opravdao i titulu s profila. Ne onu gusarskog kapetana, napisao je Asim, referirajući se na titulu "švedsko-akcijskog glumca".

Asim Ugljen na društvenim mrežama često dijeli detalje iz privatnog života. Nedavno je tako pisao o baki te je otkrio kroz kakve je teške trenutke prolazila. Strašne scene proživjela je još kao 14-godišnjakinja, a za sve to dobila je medalje i ordenje. Asim je sve to slikao. ''Imala je 14 godina kada je uhićena i mučena, no budući da nije drukala, spasili su je iz zatvora, ali je jedan čovjek poginuo tijekom njenog spašavanja, pa je bila glava za glavu, te je tako završila u NOB-u i odmah sutradan završila u Četvrtoj ofenzivi, pa je odmah ranjena na početku Pete i cijelu izdurala do kraja. S 14 godina. Je*ote, ja sam u tim godinama igrao Super Return of the Jedi na Super Nintendu'', započeo je Asim pa nastavio:

''A ona se nakon rata udala za mog djeda, rodila im dva sina, te završila pravni fakultet. Nije zalud da su prozvani najvećom generacijom. Nekoć su te ljude drukčije izrađivali. Da traju. Babika, fališ mi. Fakat sam imao sreće da sam imao najbolje bake na svijetu'', zaključio je glumac čija je baka dobila Orden rada sa srebrnim vijencem, Orden bratstva i jedinstva, Orden zasluga za narod, Medalju za hrabrost te mnoge druge.

