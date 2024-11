Glazbenica je prešla težak put od izbjeglice do jedne od najvećih zvijezda današnjice

Rita Ora, jedna od najuspješnijih britanskih glazbenica današnjice danas slavi 34. rođendan. Rita je prešla nevjerojatan put od male izbjeglice s Kosova do međunarodne pop zvijezde. Njena životna priča svjedoči o snazi obiteljske povezanosti i ustrajnosti u ostvarivanju snova.

Rita Sahatçiu Ora rođena je 26. studenog 1990. godine u Prištini, Kosovo, u albanskoj obitelji. Njezini roditelji, majka Vera, psihijatrica, i otac Besnik, ekonomist, bili su prisiljeni napustiti domovinu kada je Rita imala samo godinu dana zbog progona Albanaca tijekom raspada Jugoslavije. Obitelj je pronašla utočište u Londonu, gdje su morali početi život ispočetka. Prezime "Sahatçiu" potječe od turske riječi "saatçi", što znači "urar". Kako bi olakšali izgovor u inozemstvu, obitelj je dodala "Ora" (što na albanskom znači "vrijeme") svom prezimenu.

Po dolasku u London, obitelj se nastanila u četvrti Notting Hill. Vera je morala ponovno studirati kako bi mogla raditi kao psihijatrica u Velikoj Britaniji, dok je Besnik radio u pizzeriji prije nego što je postao vlasnik puba. Unatoč teškim počecima, roditelji su uvijek stavljali naglasak na obrazovanje i podršku svojoj djeci - Riti, starijoj sestri Eleni i mlađem bratu Donu.

Rita je svoje prve glazbene korake napravila nastupajući u očevom pubu. Pohađala je prestižnu Sylvia Young Theatre School, gdje je razvijala svoje pjevačke i glumačke sposobnosti. Godine 2008. potpisala je ugovor s Jay-Z-jevom diskografskom kućom Roc Nation, što je označilo početak njezine profesionalne karijere.

Prvi veliki uspjeh postigla je 2012. godine s pjesmom "Hot Right Now", nakon čega je uslijedio debitantski album "Ora" koji je dospio na prvo mjesto britanske ljestvice. Od tada je nanizala brojne hitove i postala jedna od najuspješnijih britanskih glazbenica s čak trinaest pjesama u top 10 britanske ljestvice.

Osim glazbene karijere, Rita je ostvarila i zapažene uloge na televiziji i filmu. Bila je sutkinja u talent showovima poput "The X Factor UK" (2015.) i "The Masked Singer UK" (od 2020.), te mentorica u emisijama "The Voice UK" (2015.) i "The Voice Australia" (2021.–2023.). Na filmskom platnu pojavila se u serijalu "Pedeset nijansi sive" (2015., 2017., 2018.) u ulozi Mie Grey.

Rita nikada nije zaboravila svoje korijenske i kosovsko nasljeđe. Godine 2015. imenovana je počasnom ambasadoricom Kosova, što smatra jednom od najvećih časti u životu. Govori albanski jezik i redovito posjećuje Kosovo sa svojom obitelji.

Posebno je bliska s majkom Verom, koja je tijekom pandemije COVID-19 radila na prvoj liniji kao psihijatrica u britanskom zdravstvenom sustavu. Rita često ističe kako su je roditelji naučili važnosti napornog rada i ustrajnosti, bez obzira na okolnosti.

U kolovozu 2022. godine, Rita se udala za novozelandskog redatelja Taiku Waititija, s kojim trenutno živi u Los Angelesu, nastavljajući graditi svoju međunarodnu karijeru kao pjevačica, glumica i televizijska voditeljica.

