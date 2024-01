Glazbeni kritičar o Dori: Let 3 će teško ponoviti uspjeh 'Mame ŠČ', Kedžo nije za Eurosong

Vjerojatno je pomalo besmisleno ocjenjivati pjesme s Dore bez vizualnog dojma, jer Dora je, kao i Eurosong, televizijski festival na kojem su slika, nastup i prezentacija često važniji od zvuka. Pa se svašta može dogoditi. Stoga je mnoge pretenciozne, snimljene najave izvođača u radijskoj emisiji „Svijet glazbe“ na programu HR2 - gdje su u četvrtak premijerno emitirane pjesme s Dore - o velikoj odgovornosti, radu, posvećenosti, spremnosti, radu na izričaju, zahvalama ili „užasnom vjerovanju u pjesmu“, kojima su nemušto objašnjavali što hoće, najbolje zaboraviti. Nisu imali puno pametnog za reći, jer očito su ovdje samo radi toga da - prođu. Neki pjevaju bolje, neki gore, kao što i autori pišu pamtljive ili nebitne pjesme. Tko je najbolji? Ukratko, Pavel, Vinko, Barbara Munjas, The Splitters, Lu Dedić i Stefany Žužić

1.A TAMBURITZA LULLABY – Alen Đuras

Alen Đuras ima pjesmu u kojoj se najmanje čuju – tamburice. Bezbojna, prosječna dance poskočica, a da se ne zove „A Tamburitza Lullaby“ mislili bi da netko namjerno skriva tamburice.

2. BABAROGA – Let 3

Teško će biti ponoviti lanjski uspjeh s „Mama ŠČ!“, ali Let3 imaju potencijala s „Babarogom na vratima raja/pakla“. Plesna i zabavna pjesma „elektronskom operetom“ nudi nekoliko slojeva i dijelova, samo je pitanje jesu li se žiriji zasitili Leta 3?

3. BABY, BABY – Noelle

Usprkos priče iz najave na HR2 o povezivanju R'n'B-ja i moderne produkcije, Noelle sa „Baby Baby“ pada na osnovnoj razini; radi se o nezanimljivoj pjesmi koju nitko ne bi zapamtio niti na nekom manje atraktivnom festivalu od Dore.

4. CAN WE TALK – Boris Štok

Boris Štok pjevač je i glazbenik s potpisom. Dora bi mu mogla koristiti jer bi se na Eurosongu dobro snašao. S polubaladom inozemnih autora pokazuje se solidnim i pjevački i produkcijom iskusnog Mateja Zeca, ali pitanje je kako zainteresirati žirije?

5. DIJAMANTI – Natalie Balmix

Dobar vokal i pjevna pop pjesma s akustičnom gitarom i violinama koja pomalo vuče na pop-recepte Taylor Swift. Ništa posebno, ali profesionalno korektno, puno toga ovisit će o dojmu nastupa na pozornici.

6. DO MJESECA – Pavel

Pjesma poput Abbe, retro pop koji su završili, dvoumili se, ali nakon Leta 3 shvatili da treba pokušati. Ozbiljni profesionalci, jer Aljoša Šerić zna napisati pjesmu, a preporuka Nenada Borgudana iz Detour da se prijave na Doru bila je ispravna.

7. GASOLINE – Marcela

Još jedna tipična bezbojna eurosongovska pjesma na engleskom jeziku koja pokušava biti „svjetska“, a zvuči zaboravljivo. Začuđuje da se autori uopće bave ovakvim pokušajima nakon Leta 3, kad znaju da će barem pet država na Eurosongu imati slične pjesme.

8. HOW DO YOU LOVE ME – Erna

Aranžmanskom podlogom pjesma malo „vuče“ na „Living On A Prayer“ Bon Jovija, samo je lakša i romantičnija. Erna dobro pjeva, možda bi ovakav klasik-pop pristup mogao imati uspjeha, jer se barem ne trudi biti moderan pod svaku cijenu.

9. LYING EYES – Vinko

Vinko je sam rekao; to je način za plasirati se u inozemstva, a i Doru gleda puno ljudi. Dobru Vinkovu pjesmu producirao je Srđan Sekulović-Skansi, sposoban profesionalac, kao što je i Vinko sposoban pjevač. Hozier dolazi na INmusic, ali Vinko će teško otići na Eurosong.

10. MORE – Lana Mandarić

Jedna od onih patetičnih balada u kojima pjevačicu možete zamisliti na pozornici u dugoj haljini koja se proteže barem tri metra iza nje. No, ovo je dobro otpjevana pjesma i ima šanse zagolicati maštu žirija, ovisno o vizualnom nastupu.

11. NEBO PLAČE – James Night

Kandidat od prošle godine ponovno se prijavio, „svjestan da ne radi poput drugih“. Kako sam kaže, krenuo je drugim smjerom od disco-zvuka i engleskog jezika prošle godine. Rezultat je loš i zasigurno neće proći niti ove godine.

12. NE PLAČEM ZBOG NJE – Saša Lozar

Saša Lozar vječni je gubitnik domaće scene s obzirom na prisutnost u medijima. Ova njegova „najteža pjesma do sad“ još je jedna prosječna balada u R'n'B maniru, ali bez ikakvog šarma za žirije. Možda je vrijeme da odustane.

13. NEPOBJEDIVA – Barbara Munjas

„Predstavljanje svog rada široj publici“ logičan je potez Barbare Munjas, radi se o vrhunskoj pjevačici i autorici. Lani je imala sjajnu pjesmu, a ove, ako su žiriji imalo pametni, trebali bi ju poslati na Eurosong, jer se radi o zanimljivoj pjesmi koja najavljuje album sa cijenjenim Zoranom Majstorovićem.

14. NE VJERUJEM TI – Lara Demarin

Prilično solidna pjesma koju je Lara Demarin rječito obrazložila u govornoj najavi. Ako trebamo izabrati pjesmu koja veže efektno otpjevanu polubaladu s reperskim dijelovima, „Ne vjerujem ti“ je bolji dio ovogodišnje ponude Dore.

15. OD KAD TE SANJAM – The Splitters

The Splitters su lani ponudili dobre pjesme na nekoliko festivala, a u sličnom maniru je i „Od kad te sanjam“. Pjevna melodija, zanimljiv aranžman i povratak pop-tradiciji sa pamtljivim refrenom i britpop prizvukom imao bi šanse na Eurosongu.

16. ONE DAY – Misha

Misha se smatraju spasiteljima na Eurosongu, a usput su „pljunuli“ kolege iz prošlih par godina, jer smatraju da će nas vratiti na prva četiri mjesta Eurosonga. Javno su to obećali, ali su se preračunali, jer „One Day“ ne nudi baš ništa i jedna je od najlošijih pjesama ovogodišnje Dore.

17. PAMETNOM DOSTA – ET

Boytronic je detaljno objašnjavao genezu pjesme nastale 2015., pa prerađene 2018.. Tipična starinska electro-disco poskočica koja je čak simpatična u svom retro-feelingu, jer ne glumi da je ono što nije, a vjerojatno će biti i jedan od rijetkih hitova Dore

18. PLAVI LEPTIR – Lu Dedić

Lu Dedić prvo sam čuo na albumu „Ladies“ Matije Dedića, a potom uživo na koncertu u ZKM-u. Pjesma iskusnog gitarista Mire Lesića pogodna je jer poštuje pjevačku osobnost mlade Lu i usput nudi štih Kate Bush koji uvijek može uspjeti na Eurosongu.

19. SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV – Vatra

Paradoksalno, grupa s nekoliko domaćih pop-hitova koji zvuče svjetski, na Doru se prijavila s pjesmom koja zvuči poput križanca Gazdi, Letećeg odreda i Mumford & Sons. Vjerojatno veliki domaći radijski hit, ali nije za Eurosong.

20. SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG – Stefany Žužić

Nenad Ninčević i Mario Mihaljević prvaci su domaće estrade koji i po noći pišu hitove, to im se mora priznati. Stefany Žužić odlično je otpjevala pjesmu koja hitoidnim potencijalom neće sići s programa domaćih radija, a moguće ju prepoznaju i žiriji Dore.

21. TIŠINE – Eugen

Još jedna od onih pjesama koje imaju nesreću da nemaju šanse. Uobičajena eurosongovska atmosfera, komplicirani tekst i povezivanje etna s elektronikom predstavljeni su na toliko bezbojan način da bi pjesmu teško zapamtili i da uz nju osvojite jackpot.

22. VODU PITI TRIZAN BITI – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

Dva televizijska voditelja u samom startu imaju prednost, jer ih masovna publika poznaje kao stalne goste na televizijskim ekranima. Banalna štos-pjesma, ali suštinski radi se o nelojalnoj konkurenciji ljudi koji se nikako ne bi trebali prijavljivati na HTV-ov festival.

23. VOLJENA ŽENO – Damir Kedžo

Damir Kedžo objašnjavao je u najavi „dublju fazu“ odnosa sa autorom Antom Pecotićem, koji mu je odsvirao pjesmu „za njega“. Istu večer snimili su demo, idilična situacija, i SMS poruka ujutro – „trebali bi ići na Doru“. Potpuno isto kao što Damir Kedžo zvuči godinama, ali ovo nije za Eurosong.

24. RIM TIM TAGI DIM – Baby Lasagna

Rezervna pjesma ušla je u konkurenciju Dore nakon odustajanja Zsa Zsa, ali bilo bi bolje da nije. Mada je autor sam rekao da ima tremu, pa ga je možda trebalo poslušati, ova varijacija davnih Dead Or Alive nedvojbeno je najlošija pjesma ovogodišnje Dore.

